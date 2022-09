Wargaming zapowiedziało nową aktualizację, która pojawi się w World Of Warships: Legends. Gracze będą mogli między innymi wziąć udział w specjalnym wydarzeniu z okazji Halloween.

World of Warships: Legends na Halloween

Konsolowa wersja sieciowej gry wojennej, opracowanej przez Wargaming, otrzyma wkrótce jesienną aktualizację. Na graczy World of Warships: Legends czeka sporo nowości, w tym wydarzenie „A Light in the Dark '22", które będzie trwać od 17 października do 7 listopada. Uczestnicy zawalczą razem przeciwko sztucznej inteligencji, a głównym celem będzie pokonanie legendarnego Rasputina.

Do wygrania będzie wiele cennych nagród, w tym krążownik premium V poziomu - Perth. Dla podkreślenia atmosfery Halloween, twórcy zdecydowali się również na udostępnienie 3 przebrań dla kapitanów i zestawu skórek na niektóre okręty.

Jesienna aktualizacja - nowe czołgi i projekt

Wraz z aktualizacją pojawi się niemiecki pancernik: Prinz Rupprecht poziomu VIII, a wraz z nim cała alternatywna linia okrętów. Wyróżniają się one rozbudowanymi, dodatkowymi działami, szybciej ładującymi się zestawami naprawczymi oraz sonarami na wyższych poziomach. Część z pancerników wyposażona jest także w torpedy.

W Biurze pojawi się również nowy projekt - będzie można wynaleźć Bourgogne, legendarnego pancernika francuskiej marynarki. Okręt będzie wyposażony w przyspieszanie ładowania dział i silnika i zapewni szybkie przemieszczanie się po mapie przy zachowaniu odpowiedniej siły rażenia.

Informacje o aktualizacji znajdziecie w filmiku opublikowanym przez Wargaming:

Źródło: Wargaming