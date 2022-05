Alaloth: Champions of the Four Kingdoms zapowiada się na nie lada gratkę dla miłośników rasowych erpegów. Rzuć okiem na najnowszy zwiastun, by się o tym przekonać.

Alaloth łączy tradycję z innowacją i Baldur’s Gate z Dark Souls

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms to tytuł, który widzisz pewnie po raz pierwszy w życiu. Jeśli lubisz rasowe erpegi, kładące jednak nacisk nie tylko na fabułę i rozwój bohatera, ale też walkę, to możliwe, że będziesz go widywać często – na ekranie swojego monitora. To niezwykła mieszanka z takimi składnikami jak Dungeons & Dragons, Baldur’s Gate, Pillars of Eternity czy Dark Souls.

W Alaloth obserwujemy akcję w rzucie izometrycznym. Trafiamy do fantastycznej krainy, zamieszkiwanej przez ludzi, elfów, krasnoludów i orków, sami wcielając się w jednego z nich. Podczas rozgrywki sporo pozwiedzamy i pogadamy, ale też powalczymy, a w potyczkach tych wykorzystamy przede wszystkim zmysł taktyczny, a dopiero później – zręczność. Zobacz jak to wygląda…

Obejrzyj najnowszy gameplay trailer Alaloth: Champions of the Four Kingdoms:

Premiera Alaloth: Champions of the Four Kingdoms jeszcze w tym roku

Zgodnie z tym, co zaprezentowano na ostatniej planszy powyższego materiału, gra Alaloth: Champions of the Four Kingdoms zadebiutuje latem 2022 roku. Będzie dostępna na platformach Steam oraz GOG.

