Klawiatury do gier to dinozaury niepasujące do współczesnego stanowiska gracza. Tak twierdzi człowiek odpowiedzialny za projekt Alt Motion Controller – to akcesorium, które wraz z myszką ma stanowić optymalny gamingowy oręż.

Alt Motion Controller to gamingowe zastępstwo dla klawiatury

Konsolowy gracz kojarzy się z padem, pecetowy – z myszką i klawiaturą. Były pracownik firmy Razer (i jeden z ojców jej sukcesu) Edward Larkin twierdzi, że nadszedł już najwyższy czas, by klawiaturę zastąpiło coś innego, wszak to sprzęt do pisania, a nie do grania. Optymalnym rozwiązaniem jest jego zdaniem (opracowany przez niego) Alt Motion Controller – ot, dziwadełko, któremu całkiem niedaleko do pada.

Ni to klawiatura, ni to pad

Zanim przejdziemy do tego kontrolera, odpowiedzmy sobie na jedno pytanie. Czego brakuje klawiaturze, że koniecznie musi zostać wymieniona na coś innego? Ano wystarczy ją porównać do pada – to, czego na niej nie uświadczysz, to drążki, zapewniające precyzyjne, wielostopniowe sterowanie. Domyślasz się już pewnie (a zresztą wystarczy rzut oka na zdjęcie), że Alt Motion Controller nadrabia te zaległości.

Edward Larking pracuje nad tym kontrolerem od siedmiu lat. To, co warto podkreślić, to fakt, że jego celem nie było po prostu skopiowanie pada, lecz stworzenie czegoś lepszego. Owocem tych starań jest kontroler z trzema gałkami analogowymi, rozmieszczonymi w taki sposób, by możliwe było korzystanie z nich wszystkich palcami jednej dłoni.

Może i nie ma klawiszy, ale atuty ma

Brzmi intrygująco, ale wydaje się też trudne do opanowania. Larkin przekonuje, że wcale tak nie jest. Mówi, że „nowicjusz potrzebuje tylko 15-25 godzin”, by ogarnąć to wszystko po mistrzowsku i szybko też docenia się fakt, że nie trzeba podczas rozgrywki przesuwać dłoni – w przeciwieństwie do klawiatury.

Na precyzyjnym, analogowym ruchu i komforcie atuty kontrolera wcale się nie kończą. Z myślą o miłośnikach wirtualnego ścigania Alt Motion Controller został wyposażony w mini-kierownicę, a za sprawą swoich gabarytów daje więcej miejsca na ruchy myszką. Wreszcie: symetryczna konstrukcja sprawia, że równie wygodnie korzysta się z urządzenia prawą, jak i lewą ręką.

Kontroler w cenie topowej klawiatury

Oczywiście Alt Motion Controller nie zastąpi klawiatury na co dzień, bo… no cóż: nie ma klawiszy. Ci, którzy od czatu głosowego wolą ten tekstowy będą więc musieli pomieścić na biurku trzy urządzenia. No ale cóż, zawsze znajdzie się powód, by trochę ponarzekać. Najlepiej po prostu poczekać na możliwość przetestowania tego urządzonka. Podobno pojawi się już wkrótce i będzie kosztować 250 dolarów (czyli mniej więcej tyle, ile topowa klawiatura gamingowa).

Źródło: PLA Labs, PCGamesN, PC Gamer, informacja własna