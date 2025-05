Tegoroczna oferta Samsung obejmuje 16 różnych modeli telewizorów, do tego każdy w różnych rozmiarach, nawet tak dużych jak 115 cali. Ważna rolę odgrywa tu stale udoskonalana technologia kropek kwantowych, ale też Samsung Vision AI, czyli sztuczna inteligencja w służbie widza.

Widzieliście kiedyś kropkę kwantową gołym okiem? No tak, my też nie zdołaliśmy ich dojrzeć, ale Samsung starał się jak mógł nam to umożliwić. Na wejściowym zdjęciu widać fiolki, w których w postaci zawiesiny rozpuszczone są właśnie kropki kwantowe. Nie sposób dojrzeć ich, bo rozmiar jednej to kilka nanometrów, mniej więcej tyle ile wynoszą obecnie powszechnie stosowane procesy przy produkcji procesorów. Jednakże chociaż ich nie widać, łatwo dostrzec efekt ich obecności, czyli świecenie płynu po podświetleniu, najlepiej światłem UV.

Kropki kwantowe wykorzystywane są już od kilku generacji telewizorów, a ich umiejętność do poprawnej konwersji światła (niebieskiego lub białego) na właściwe barwy, co przekłada się na precyzję wyświetlanych przez panel telewizora kolorów, wykorzystywana jest nie tylko w panelach LED, ale także OLED. Jednakże technologia paneli to coś co z perspektywy przeciętnego użytkownika jest w mniejszym stopniu zgłębianą zagadką. Ekran ma świecić dobrze, osiągać wysoką jasność (podobnie jak podczas prezentacji LG, także i Samsung pokazał pomiar jasności, z ekranem o jasności około 3000 nit), a także dobrze przeciwstawiać się światłu zastanemu. Znacznie bardziej interesująca, a przynajmniej powinna być, technologia, która pozwala dopasować pracę telewizora do oczekiwań użytkownika. To właśnie pole, na którym podobnie jak w produktach LG, Samsung wykorzystuje intensywnie rozwiązania AI.

Samsung Vision AI i nie tylko

Technologię pokazano po raz pierwszy w trakcie targów CES 2025. Jej zadanie jest tyle proste, co skomplikowane. Analizuje ona bowiem wyświetlaną treść, dostosowując zawartość do naszych preferencji, poprawiając jakość poprzez skalowanie. W praktyce wygląda to tak, że jeśli przełączymy telewizor z dajmy na to kanału z wiadomościami, na program z filmem, potem na transmisję koncertu, a wreszcie mecz piłkarski, za każdym razem po kilku sekundach telewizor zmieni wyświetlany obraz. Nieznacznie, bo zmiany są często subtelne, ale tak by wydobyć jego charakter. Zmiana jest widoczna i w zasadzie to dobrze, bo możemy dzięki temu zauważyć, że telewizor faktycznie reaguje. Te regulacje to dodatek do już wcześniej dostępnych, sterowanych przez układy z serii AI NQ, funkcji skalowania obrazu i optymalizacji dźwięku.

Samsung łączy AI także z funkcjami, które czynią z telewizora cyfrową foto ramkę. Owszem najlepiej radzą sobie pod tym względem lifestyleowe modele, ale także zwykłe telewizory mogą wyświetlać różne grafiki z bazy ArtStore (oczywiście panele dbają o to, by takie wyświetlanie obrazu nie miało negatywnych skutków), gdy brak obrazu ruchomego. Co więcej taką grafikę możemy sobie samodzielnie stworzyć z pomocą właśnie AI, któremu podajemy kilka wskazówek co i w jakim stylu ma przestawiać.

Telewizor jako narzędzi rozrywki wzbogacony został także o funkcje wspomagające karaoke. W bazie dostępnej poprzez menu mamy wiele różnych utworów idealnie nadających się do wspólnego śpiewania i różne wersje tzw. taśm w podkładem. Inną wygodną funkcją jest zaprzężenie do współpracy zegarków. Znajdujące się w nich czujniki ruchu są wykorzystane, by sterować ruchem kursora na ekranie (gesty podobne jak w zegarkach HUAWEI Watch 5, służą z kolei symulacji naciśnięć). Wszystko po to, byśmy nie musieli zbyt często sięgać po pilot. Czy jest to rozwiązanie lepsze od pilota Magic w LG? To już kwestia indywidualnych odczuć.

Bezprzewodowy OneConnect i więcej matowych powłok

Można odnieść wrażenie, że pod pewnymi względami Samsung i jego lokalny konkurent w branży, wzajemnie się podglądają. Bo oto dostajemy w tym roku bezprzewodowy moduł OneConnect, który z telewizorem połączony jest bezprzewodowo. Wykorzystuje własne pasmo częstotliwości skoncentrowane na około 5,6 GHz, tak by nie wchodzi w paradę licznym sieciom Wi-Fi jakie są w domach. Do takiego modułu podłączamy wszystko co potrzeba przez porty HDMI i USB, a transmisją na odległość do 10 metrów możliwa jest podobno nawet w 8K i przy 120 Hz.

OneConnect to oczywiście przyjemność nie dla każdego telewizora. Dysponuje nim Samsung QN990F, a także Neo QLED Mini LED The Frame Pro, czyli wersja The Frame, która wyposażona jest w to czego od dawna brakowało użytkownikom tych telewizorów - podświetlenie Mini LED, co zbliża te produkty jakością obrazu ruchomego do „zwykłych” telewizorów.

Z kolei „zwykłe” telewizory starają się być podobne jak The Frame, a w zasadzie The Frame Pro. Już ubiegłym roku flagowe produkty wyposażono w panele OLED z wysoce antyrefleksyjną powłoką - przypomina ona matowa powłokę. Teraz lista produktów obejmuje telewizory Samsung Neo QLED 8K, OLED S95F oraz QLED QN90F.

Dostępne w Polsce telewizory Samsung na rok 2025 w skrócie

Neo QLED Mini LED 8K to modele premium, które dostępne sa jako model QN900F o przekątnej 65, 75 i 85 cali. Z kolei QN990F pojawi się dodatkowo w wersji 98 cali. Ten pierwszy wykorzystuje procesor AI NQ8 Gen 2, a wyższy model AI NQ8 Gen 3. W trybie 4K można skorzystać z upłynniacza ruchu do 240 Hz. Samsung Neo QLED Mini LED 4K to cztery modele QN90F, QN85F, QN80F i QN70F. Ten pierwszy można kupić jako 115 calowego giganta, ale także 43 calową miniaturkę. Flagowy model serii ma procesor AI NQ4 Gen3 i upłynniacz ruchu 165 Hz.

Seria OLED to tym razem modele S95F, S90F i S85F, z ekranami o przekątnej od 42 do 83 cali. Flagowy model dzięki funkcji OLED HDR Pro jest jeszcze jaśniejszy (według producenta o 70 proc.) niż telewizory w OLED HDR+.

Samsung QLED to dwa modele Q7F i Q8F, w rozmiarach od 43 do 85 cali. Najprostsze telewizory 4K to ponownie seria Crystal UHD, gdzie mamy model U800F i DU9000. Ten pierwszy kupimy w przekątnych 43, 50, 55, 58, 65, 70, 75 i 85 cali, a drugi uzupełnia serię o 98 calowy produkt. Samsung nie pozostawia na lodzie także osób, które wciąż chcą i którym nie potrzeba więcej niż FullHD czy HD. Tą rozdzielczością pochwalą się dwie serie H5000F i F6000F. Z oczywistych względów w niewielkich przekątnych 32 i 40 cali.

Źródło: Samsung, inf. własna, foto: Alicja Żebruń