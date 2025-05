Zapomnij o karcie i smartfonie. Polski bank wprowadza nową metodę płatności

Klienci banku Pekao mogą już płacić za zakupy przykładając do terminala… obrączkę. W ramach promocji taki gadżet można zgarnąć za darmo.

Obrączka płatnicza wygląda jak zwykły pierścień, jest wodoszczelna, nie wymaga połączenia ze smartfonem i nie ma baterii, więc nie trzeba jej ładować. Działa jak zwykła karta zbliżeniowa, więc współpracuje ze wszystkimi terminalami i bankomatami obsługującymi technologię NFC.

Co z bezpieczeństwem? Pekao podkreśla, że - podobnie jak w przypadku kart zbliżeniowych - płatności powyżej 100 zł chronione są kodem PIN. W każdej chwili można też zablokować płatności z poziomu aplikacji Fidesmo.

Pekao obsługuje obrączki płatnicze dwóch producentów - LAKS oraz PAGOPACE. Dzięki temu klienci mogą przebierać w różnych wzorach, kolorach i rozmiarach pierścieni.

Pekao rozdaje obrączki płatnicze bez dodatkowych opłat

Cena obrączki płatniczej na polskim rynku to ok. 400-500 zł. Bank Pekao przygotował jednak promocją, w ramach której nowi klienci mogą otrzymać gadżet za darmo, a obecni nawet 55-procentową zniżkę. Z oferty można skorzystać do 30 września.

Dokonywanie płatności za pomocą obrączki płatniczej jest tak proste, że oficjalny film z instrukcją trwa 4 sekundy.