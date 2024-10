Alternatywne źródło ciepła w domu. Promiennik podczerwieni

Promiennik podczerwieni może stanowić alternatywne źródło ogrzewania w budynku. Tego rodzaju urządzenia nie są bardzo popularne. Mimo to można znaleźć dla nich praktyczne zastosowanie, kiedy są wydajniejsze niż wszelkie inne urządzenia grzewcze.

Ogrzewanie elektryczne można realizować w różnych formach. Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy ciepła, które są w stanie ogrzać cały budynek. Jeśli chcemy dogrzać pomieszczenie, możemy skorzystać też z klimatyzatora. W tym celu często sprawdzić mogą się także promienniki podczerwieni.

Aby zrozumieć, jak działają promienniki podczerwieni, musimy przypomnieć sobie sposoby przekazywania ciepła. Są to: przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie. Przewodnictwo zachodzi przy bezpośrednim kontakcie ciał. Konwekcja polega na ogrzewaniu medium – gazu lub cieczy i przemieszczaniu się ich masy do góry. W ten sposób działa ogrzewanie podłogowe czy ogrzewanie z wykorzystaniem kaloryferów, a także dogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem czy termowentylatorem. Grzejemy powietrze w danym pomieszczeniu, zapewniając komfort cieplny osobom, które się w nim znajdują.

Ostatni sposób przekazywania ciepła to promieniowanie. Polega on na przenoszeniu ciepła na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych. Ten sposób przekazywania ciepła działa nawet w próżni. Aby zrozumieć, czym jest promieniowanie, możemy przypomnieć sobie uczucie, gdy podczas mroźnej pogody lub w zimnym pomieszczeniu czujemy ciepło, gdy światło słoneczne pada na naszą skórę. Jeśli mieliście okazję znajdować się kiedyś w pomieszczeniu z piecem kaflowym, to przyjemne uczucie ciepła, które od niego bije, również jest wywoływane przez promieniowanie.

Promieniowanie – przyjemne ciepło

Gdy ogrzewanie realizowane jest przy pomocy promienników, nie ogrzewamy powietrza w danym pomieszczeniu. Zamiast tego ogrzewane są znajdujące się w nim obiekty, w tym meble, ozdoby i ludzie. Ciepło kierowane jest bezpośrednio do danego ciała, co eliminuje konieczność ogrzania całej kubatury pomieszczenia, zanim odczujemy ciepło. Z tego względu promienniki znajdują zastosowanie w dużych pomieszczeniach – halach magazynowych czy kościołach. Można je też stosować na zewnątrz.

Czym są promienniki?

Najprostszym promiennikiem jest żarówka. Do ogrzewania stosować możemy promienniki w różnych formach. Dostępne są folie grzewcze, promienniki panelowe czy wolnostojące. Folie i panele znajdują zastosowanie do ogrzewania całych budynków.

Promienniki wolnostojące idealnie sprawdzają się do "dogrzewania" pomieszczeń, na przykład łazienek. Promienniki sprawdzają się tam, gdzie komfortu cieplnego potrzebujemy przez określony czas, na przykład na czas porannej czy wieczornej toalety, czy też na czas przygotowywania się do snu w sypialni.

Ogrzewanie przez promieniowanie. Ile to kosztuje?

Koszty ogrzewania promiennikami podczerwieni są rzecz jasna zależne od miejsca, w którym są stosowane, a także temperatury, którą chcemy osiągnąć. Przyjmuje się jednak, że w zależności od pomieszczenia i klasy izolacji budynku, na metr sześcienny kubatury pomieszczenia potrzeba od 20 do 60 W. Przy założeniu mocy rzędu 40 W/m3 i wysokości mieszkania równej 2,6 m, do ogrzania mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych potrzeba mocy rzędu 6,2 kW.

Według danych, udostępnionych przez serwis rachuneo.pl, obecnie średni koszt kilowatogodziny wynosi 1,16 zł. Oznacza to, że koszt ogrzewania promiennikami przy założonych wcześniej warunkach wynosi ok. 7,19 zł za każdą godzinę pracy. Oczywiście jest to kalkulacja uproszczona. W przypadku ogrzewania promiennikami podczerwieni konieczne jest odpowiednie planowanie pracy ogrzewania, tj. grzanie pomieszczeń tylko wtedy, gdy faktycznie ktoś w nich przebywa i potrzebuje komfortu cieplnego.

Ta zasada może być zresztą z powodzeniem stosowana też przy innych źródłach ciepła, lecz w przypadku promienników, których celem nie jest ogrzanie pomieszczenia, a przekazanie ciepła bezpośrednio do obiektów, które znajdują się w danym miejscu, należy rozsądnie sterować ogrzewaniem.