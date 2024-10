Gdzie umieścić czujkę dymu? Straż Pożarna informuje

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej apeluje o właściwe umieszczenie czujki dymu w pomieszczeniach. Urządzenie to może ocalić nasz dobytek w przypadku wybuchu pożaru. Ważne jest, by unikać tzw. martwego obszaru.

Wraz z jesienią nadchodzi sezon grzewczy. Urządzenia grzewcze, takie jak piece na drewno czy węgiel, a także kotły gazowe generują ryzyko pożarowe – awaria sprzętu, w którym płonie paliwo może doprowadzić do tragedii.

Ryzyko pożarowe pochodzi jednak nie tylko z systemu grzewczego. W zasadzie każde urządzenie elektryczne może doprowadzić do wybuchu pożaru. Nie jest więc tak, że osoby, które swoje budynki ogrzewają pompami ciepła, czy też czerpią ciepło z sieci, nie są zagrożone pożarami.

Ryzyko pożaru? Zainstaluj czujkę dymu

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej apeluje o instalację czujek dymu. Jedną z kampanii PSP jest "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Czujki dymu i/lub czadu mogą uratować życie. W przypadku wybuchu pożaru urządzenie takie wydaje dźwięk o natężeniu ok. 85 dB, co pozwala nawet na obudzenie osób śpiących, ostrzegając je przed niebezpieczeństwem i pozwalając na ewakuację możliwie szybko.

Czujka dymu i czadu to urządzenie względnie tanie, a może pomóc w ratowaniu dobytku życia. Należy przy tym pamiętać, że urządzenie takie jak czujnik dymu i czadu należy zainstalować w prawidłowy sposób.

Gdzie zamontować czujkę dymu i czadu?

Prewencja Społeczna Państwowej Straży pożarnej zwraca uwagę na tzw. martwy obszar. Czujka, którą zainstalujemy w tym miejscu, nie zadziała prawidłowo. Mowa o obszarze, który wyznacza przestrzeń ok. 30 cm od ściany i ok. 10 cm od sufitu. Całość dobrze prezentuje przygotowana przez Prewencję Społeczną PSP grafikę.

Umieszczenie czujki dymu i czadu na środku sufitu jest rozwiązaniem optymalnym. Z tego miejsca jest najbliżej do każdego miejsca w pomieszczeniu, co umożliwia szybką reakcję na dym, niezależnie od tego, z którego miejsca w pomieszczeniu będzie on pochodził.

Innym miejscem, gdzie możemy umieścić czujkę dymu, jest ściana. W tym przypadku należy pamiętać o pominięciu martwego obszaru. Czujka powinna znaleźć się 10-30 cm poniżej sufitu.

Źródło grafiki: gov.pl, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku