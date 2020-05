Amazfit Ares ma wzmocnioną konstrukcję, kwadratowy wyświetlacz czytelny nawet w pełnym słońcu oraz 70 trybów sportowych, w których monitoruje naszą aktywność. To smartwatch dla tych, którzy lubią się ruszać i nie lubią monotonii.

Amazfit Ares to sportowy zegarek i funkcjonalny smartwatch w jednym. Najnowszy gadżet (należącej do Xiaomi) firmy Huami to propozycja dla miłośników klasycznie wyglądających konstrukcji, które – jak te klasyczne właśnie – cechują się też dużą wytrzymałością.

Co ma na pokładzie Amazfit Ares? Specyfikacja smartwatcha:

Wyświetlacz: kolorowy, 1,28 cala, 176x176 pikseli

Łączność: Bluetooth 4.2 (BLE)

Moduły/sensory: pulsometr, akcelerometr, barometr, GPS+GLONASS

Akumulator: 200 mAh

Wodoszczelność: tak, 5 ATM

Waga: 48 gramów

Kompatybilność: Android 5.0+, iOS 10+

Amazfit Ares to sportowy smartwatch dla tych, których nie lubią monotonii

Pojemność akumulatora to jedno, ale istotniejsze jest oczywiście to, co się z nią wiąże. Dodajmy więc, że Amazfit Ares wytrzyma do 13 dni przy normalnym użytkowaniu i nawet 90 dni w podstawowym trybie zegarka. Bo tak, mierzy tętno, a także śledzi czas i jakość snu oraz naszą aktywność – w tym celu możemy skorzystać z 70 trybów sportowych. To między innymi: bieganie, pływanie i kolarstwo, ale też balet, kręgle, squash, boks czy taekwondo.

Wszystkie najważniejsze informacje na temat naszej aktywności, jak również szczegóły pogody, przypomnienia i powiadomienia ze smartfona wyświetlają się na kwadratowym ekranie o przekątnej 1,28 cala, który został pokryty ochronnym szkłem Gorilla Glass 3. Wzmocniona jest także konstrukcja smartwatcha, przystosowana do trudniejszych warunków i wodoszczelna (do 5 ATM).

Ile kosztuje Amazfit Ares? Cena do zaakceptowania

Rynkowy debiut smartwatcha został zaplanowany na 1 czerwca tego roku. Już teraz jednak wiemy, że Amazfit Ares będzie kosztować 499 juanów, co przy prostym przeliczeniu daje cenę na poziomie 300 złotych, choć oczywiście powinniśmy się przygotować na nieco większy wydatek.

Mimo to jest to zdecydowanie akceptowalna cena i dokładnie taka, jakiej spodziewalibyśmy się po gadżecie o takiej specyfikacji i z takim logo producenta.

Źródło: GSMArena, Gizmochina

