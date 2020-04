Amazfit X to smartwatch, jakiego jeszcze nie było. Znamy już specyfikację, cenę i konkrety na temat tego gadżetu, od którego trudno jest oderwać wzrok.

Amazfit X, czyli imponujący smartwatch z zakrzywionym ekranem

Aktualnie właściwie wszystkie najlepsze smartwatche są do siebie podobne. Między innymi dlatego właśnie pierwsza prezentacja modelu Amazfit X wzbudziła tak duże emocje. Te, pomimo upływu miesięcy, nie maleją, a nawet przeciwnie. Teraz o inteligentnym zegarku sportowym z zakrzywionym ekranem AMOLED zrobiło się naprawdę głośno.

Wynika to z trzech wiążących się ze sobą faktów. Po pierwsze: sprzęt wreszcie przechodzi z deski kreślarskiej do fabryki. Po drugie: trwa zbiórka na sfinansowanie produkcji (która swoją drogą okazuje się olbrzymim sukcesem – na 30 dni do końca licznik wskazuje 1763% założonego celu!). Wreszcie po trzecie: poznaliśmy oficjalną specyfikację i ta naprawdę może się podobać. Zanim do niej przejdziemy, zerknijcie na promocyjny spot, skutecznie podgrzewający atmosferę wokół tego smartwatcha!

Zobacz jak wygląda Amazfit X w akcji na nowym spocie promocyjnym:

Tak jak obiecaliśmy, teraz czas przejść do konkretów…

Wiemy jak wygląda smartwach. A jak prezentuje się jego specyfikacja?

Jeśli wciąż nie czujecie się zachęceni, to zerknijmy na specyfikację. Będący najbardziej charakterystycznym elementem tego zegarka wyświetlacz AMOLED jest zakrzywiony pod kątem 92 stopni, ma przekątną 2,07 cala i oferuje wysoką rozdzielczość 206 x 640 pikseli, cechując się przy tym jasnością na poziomie 400 nitów. To parametry, jakich próżno szukać u konkurencji.

Co istotne, zakrzywiony jest nie tylko ekran, ale też akumulator, dzięki czemu konstrukcja ma być tak smukła i wygodna, jak to tylko możliwe. Konkretnie cechuje się on pojemnością 205 mAh, co ma wystarczyć na pełny tydzień pracy między ładowaniami.

Na jakie jeszcze elementy specyfikacji warto zwrócić uwagę? Na obecność pulsometru, monitora snu i czujnika natlenienia krwi, zintegrowane moduły GPS i GLONASS, 9 trybów sportowych (w tym bieganie, kolarstwo, pływanie i fitness), obsługę terminarza i powiadomień ze smartfona oraz wodoszczelność (w klasie 5 ATM).

Ile kosztuje Amazfit X i ile będzie kosztować? Bo to dwie różne ceny

Aktualnie, żeby zarezerwować sobie egzemplarz smartwatcha Amazfit X, trzeba wesprzeć twórców kwotą 149-179 dolarów w zbiórce na Indiegogo. To dobra oferta, bo ci, którzy zdecydują się na zakup już po rynkowej premierze, zapłacą znacznie więcej, mianowicie 329 dolarów. A ta premiera jest konkretnie zaplanowana na tegoroczny sierpień.

Źródło: Huami, Indiegogo, GSMArena, informacja własna

Czytaj dalej o smartwatchach: