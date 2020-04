Polar Grit X to odpowiedź tego producenta na pytanie o to, jaki powinien być nowoczesny zegarek sportowy. I ta odpowiedź zdecydowanie może się podobać.

Polar Grit X powinien przypaść wam do gustu, jeśli lubicie oddawać się aktywności na świeżym powietrzu. To outdoorowy zegarek sportowy, będący czymś w rodzaju rozwinięcia koncepcji, jaką producent pokazał nam w 2018 roku, prezentując swoje czasomierze z serii Vantage. Krótko mówiąc: gadżet ma nam zapewnić dostęp do wszystkich informacji, dzięki którym nasze treningi będą efektywniejsze, a my sami szybciej będziemy osiągać cele, które sobie założymy.

Polar Grit X to outdoorowy zegarek sportowy z GPS i pulsometrem

Choć waży tylko 64 gramy, zegarek Polar Grit X jest w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury, wilgotność i wstrząsy, o czym świadczy certyfikat militarny MIL-STD-810G. Ma też wbudowany kompas i GPS, a z włączonym trybem nawigacji wytrzymywać ma nawet 40 godzin między ładowaniami. To imponujący wynik, a w przypadku ograniczenia funkcjonalności możemy wydłużyć czas pracy nawet do 100 godzin, czyli energii wystarczy nawet na długi weekend.

Do tego Polar Grit X wykrywa wysokość, a także monitoruje puls, moc biegową i spalone kalorie. Wszystkie te podstawowe informacje (oraz szczegóły na temat pogody czy powiadomienia ze smartfona) wyświetla na 1,2-calowym ekranie o rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Do tego monitoruje sen i pomaga w nocnej regeneracji.

To więcej niż sportowy smartwatch. To asystent z prawdziwego zdarzenia

Oprócz tych wszystkich funkcji (mimo wszystko) podstawowych, pojawi się też kilka ciekawostek. Jedną z nich jest Hill Splitter, zbierający statystyki na temat naszych wyników podczas pokonywania odcinków biegnących w górę lub w dół.

Niezwykle przydatna może być funkcja FuelWise, która będzie nam podpowiadać, że nadszedł czas na uzupełnienie płynów lub węglowodanów albo też chwilę odpoczynku. Zadba o to, byśmy nie zapominali o takich potrzebach, zaangażowani w intensywny trening.

Zegarek Polar Grit X przygotowuje także spersonalizowane sesje treningowe na każdy dzień oraz pomaga planować i analizować ćwiczenia i podróże przez cały sezon. Łącznie oferuje tryby przystosowane do ponad 130 dyscyplin sportowych, więc wykorzystamy go niezależnie od tego, jakiej aktywności najbardziej lubimy się oddawać.

Ile kosztuje zegarek Polar Grit X i czy warto go teraz kupić?

Jeśli jesteście zainteresowani, to wiedzcie, że ruszyła już przedsprzedaż, w ramach której zegarek Polar Grit X kosztuje 1939 złotych.

Na razie trudno będzie w pełni wykorzystać funkcjonalność tego zegarka – ze względu na wprowadzone w Polsce ograniczenia dotyczące poruszania się. Ale taka sytuacja nie będzie przecież trwała wiecznie. Poza tym producent przekonuje, że nawet wewnątrz pomieszczeń wykorzystamy potencjał drzemiący w modelu Grit X, a o kondycję warto dbać zawsze.

Źródło: Polar, The Verge, informacja własna

