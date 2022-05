Zdrowie i świetna kondycja są ważne przez cały rok. Trzeba jednak od czegoś zacząć. Zacznij od tego lata i zobacz jak zbudować kondycję ze smartwatchami Amazfit. Oto pięć modeli w cenach od niespełna 200 do 700 zł. Porównaj je i daj znać, który byłby idealny dla Ciebie.

Kondycja sama się nie zrobi. Te smartwatche pomogą Ci ją zbudować

Czasami trudno jest zacząć. Człowiekowi po prostu nie chce się wyjść na siłownię albo pobiegać, ale jest pewien sposób, który może pomóc. Zacznij od kupna dobrego, ale niedrogiego smartwatcha. To na serio może pomóc, bo nowoczesne, funkcjonalne smartwatche mają funkcje, które pomogą zmotywować Cię do aktywności.

Najpierw zaczniesz częściej wstawać zza biurka, później będziesz robić więcej kroków, a po pewnym czasie skusisz się na rywalizację ze znajomymi, kto przebiegnie lub przejedzie na rowerze dłuższy dystans. Smartwatch Amazfit pozwoli korzystać nawet z ponad 150 różnych trybów sportowych i monitorować własne postępy zarówno na zegarku, jak i w aplikacji na telefonie.

Oto pięć smartwatchów Amazfit, w różnych cenach, które pomogą Ci zdobyć lub utrzymać wysoką formę.

Amazfit Bip U Pro - do 200 zł

Amazfit GTS 2 mini - do 350 zł

Amazfit GTS 3 - do 700 zł

Amazfit GTR 3 - do 700 zł

Amazfit T-Rex Pro - do 700 zł

Co motywuje do aktywności sportowej?

Na początku trzeba po prostu znaleźć w sobie siłę żeby zacząć, ale później jest już coraz łatwiej. Szczególnie jeśli mamy do dyspozycji dobry sprzęt, który ułatwi i uprzyjemni nam ten trening. Jednym z najprzydatniejszych akcesoriów jest dobry smartwatch. Powinien wykonywać wiele rzeczy automatycznie, aby użytkownik nie musiał o wszystkim myśleć.

Smartwatche Amazfit mogą samoczynnie rozpoznać różne formy treningu i włączyć odpowiedni tryb sportowy. Mogą też automatycznie sprawdzać tętno, natlenienie krwi, powiadamiać o zbyt wysokim pulsie, monitorować sen oraz poziom stresu, a po treningu wygenerują raport. Takie statystyki można wykorzystać do ulepszenia przyszłych treningów i własnej kondycji, a także do zachęty dla znajomych. Zdrowa rywalizacja jest jak najbardziej wskazana. Ponadto smartwatche liczą kroki, kalorie, dystans, prędkość i robią to całkiem dokładnie, a w czasie ćwiczeń pozwalają sterować muzyką i odczytywać powiadomienia. Są bardzo wygodne, lekkie, dobrze wykonane, proste w obsłudze i mają wymienne tarcze zegarka.

Innymi słowy: smartwatch Amazfit to idealny kompan w czasie aktywności sportowej i rekreacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam!

Bieganie, rower, siłownia, basen. Rozpocznij trening ze smartwatchem Amazfit

Świetną wiadomością jest to, że każdy z pięciu wymienionych tutaj smartwatchów Amazfit nadaje się do biegania i chodzenia. Zarówno na świeżym powietrzu, jak i na siłowni. Tutaj potrzebny jest przede wszystkim dobry krokomierz, a do tego również precyzyjny odbiornik GPS, który pozwoli zarejestrować np. dystans i prędkość oraz 24-godzinny pomiar tętna. Każdą z tych rzeczy ma nawet niedrogi Amazfit Bip U Pro, za niecałe 200 zł, a kolejne modele są jeszcze lepsze i bardziej zaawansowane. Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, który z pięciu modeli Amazfit polecam najbardziej do biegania i trekkingu, to dla mnie odpowiedź jest prosta: każdy jest bardzo dobry.

A jak sytuacja wygląda z jazdą na rowerze? Tutaj krokomierz ma mniejsze znaczenie, a bardziej liczy się wbudowany GPS o wysokiej dokładności. Pozwoli on zapisać dane o długości trasy i szybkości. Informacje rejestrowane przez wszystkie pięć modeli Amazfit były bardzo zbliżone do danych z GPSu w telefonie. Na 8-kilometrowej trasie rozbieżności nie wynosiły więcej niż 300 metrów, co jest wynikiem bardzo dobrym.

Kolejną ważną cechą jest wodoszczelność. Każdy z pięciu wymienionych smartwatchów ma wodoodporną konstrukcję, która umożliwia pływanie w basenie czy jeziorze. Zazwyczaj jest to 5 ATM (50 m), ale jeden model wyróżnia się tutaj szczególnie, bo oferuje wodoszczelność 10 ATM (100 m). Jest to wytrzymały Amazfit T-Rex Pro, czyli smartwatch dla osób lubiących sporty ekstremalne i ciężkie warunki w terenie. Więcej informacji o modelu T-Rex Pro znajdziesz w oddzielnej sekcji poniżej.

Automatyczne rozpoznawanie aktywności sportowych. Po prostu zacznij trening

Piękne jest to, że nie musimy nawet myśleć o tym, żeby włączać na zegarku konkretny trening. Istotnym czynnikiem motywującym i po prostu uprzyjemniającym uprawianie sportu, jest samoczynne rozpoznawanie kilku popularnych aktywności fizycznych, przez smartwatch. Tutaj warto szczególną uwagę zwrócić na trzy modele: Amazfit GTR 3, Amazfit GTS 3 oraz Amazfit T-Rex Pro.

Te smartwatche analizują ruchy użytkownika ina ich podstawie potrafią rozpoznać 8 popularnych treningów:

bieg na świeżym powietrzu,

jazda na rowerze,

pływanie w basenie,

trening na wioślarzu,

trening na urządzeniu eliptycznym,

trening na bieżni,

spacer w plenerze,

spacer w zamkniętym pomieszczeniu.

Słowem: po prostu rozpoczynasz trening, a Twój smartwatch Amazfit robi swoje.

Polepsz kondycję, monitoruj zdrowie. Amazfit w tym pomoże

Każdy z tych smartwatchów Amazfit pozwoli sprawdzić czy ćwiczysz w strefie spalania tłuszczu albo strefie wzmocnienia układu krążenia. Informacje te opiera na podstawie wielokrotnych pomiarów tętna. Co ważne otrzymasz też powiadomienie, gdy tętno jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. W przypadku bardzo intensywnego wysiłku zarówno fizycznego, jak i umysłowego, warto również kontrolować poziom tlenu we krwi, aby móc ocenić swoją wydolność. Ponownie - każdy z pięciu modeli wymienionych w tym artykule ma automatyczny pomiar pulsu oraz jest w stanie sprawdzić natlenienie krwi (SpO2). Dzięki temu wiemy czy utrzymujemy optymalny poziom aktywności i czy organizm dobrze reaguje na obciążenie.

Nastepnym czynnikiem motywującym jest to, że zegarek Amazfit generuje raport z treningu, który można analizować w aplikacji Zepp na smartfonie. Te dane pozwolą lepiej planować kolejne treningi i uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Komfort ćwiczeń zwiększa to, że podczas treningu można sterować muzyką za pomocą zegarka, bez sięgania po smartfon.

Punkty PAI motywują. Znajdziesz je w zegarkach Amazfit

Jeśli miałbym polecić jedną cechę, na którą warto zwracać uwagę w informacjach podawanych przez smartwatche Amazfit, to będzie nią wskaźnik PAI (Personal Activity Intelligence). Oparty jest on na wieku, płci, tętnie spoczynkowym oraz czasie podwyższonego tętna w trakcie aktywności fizycznej, z ostatnich 7 dni. Przez 35 lat zebrano dane o zdrowiu ponad 200 tysięcy osób i stworzono na tej bazie wskaźnik liczbowy. Utrzymanie PAI na poziomie 100 lub powyżej ma realny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Nawet tak niski indeks jak 50 PAI jest już istotnym elementem profilaktyki.

Informacje o punktach PAI są prezentowane przez wszystkie pięć smartwatchów Amazfit w tym zestawieniu. To jedna z ich największych zalet i kolejny element motywacji do regularnego treningu. Punkty PAI nie są dla "hardkorów". Wręcz przeciwnie, kilkadziesiąt lub 100 punktów to realny cel tygodniowy, nawet dla osób rozpoczynających aktywnosć sportową. Pamiętajmy, że takie punkty można zdobywać np. podczas jazdy na rowerze lub innych treningów podwyższających tętno. Trzy wypady na rower w tygodniu, po 40 minut każdy i masz większe szanse na zdrowe serce.

Pancerny, dizajnerski czy uniwersalny? Amazfit ma modele idealne dla Ciebie

Smartwatche Amazfit są bardzo funkcjonalne i przydatne podczas treningu oraz na co dzień. Jednak wiele osób zwraca też uwagę na wygląd i chce nosić coś, co pasuje do ich stylu. Z pięciu modeli w tym artykule chciałbym wyróżnić trzy grupy:

Amazfit GTR 3 oraz GTS 3 to modele najbardziej eleganckie, stylowe i wykonane w znacznej części z metalu. Na co dzień można je założyć do "casualowej" marynarki i koszuli, a będą prezentowały pasowały świetnie. Jednak nadają się też do stroju sportowego i codziennego. Są pięknie wykonane i moim zdaniem mogą konkurować z wieloma znacznie droższymi modelami pod względem jakości i precyzji. Mają też obrotowe koronki i miękkie paski z ozdobną teksturą. Również od strony wewnętrznej dodano karbowanie, które ułatwia usuwanie nadmiaru potu.

Amazfit T-Rex Pro to pancerny twardziel dla osób, które lubią wyprawy w trudny teren lub po prostu chcą mieć pewność, że ich smartwatch wytrzyma przypadkowe uderzenia. Ma masywniejszą i bardziej odporną kopertę, spełniającą wymogi kilkunastu testów militarnych. Wyświetlacz umieszczony jest poniżej bezela (okrągłej ramki) i tym samym chroniony znacznie lepiej, niż w pozostałych czterech zegarkach. T-Rex Pro ma też najwyższą wodoszczelność 100 m i można go w pełni obsługiwać za pomocą przycisków. Nie przeszkadzają mu mokre czy nawet zabłocone palce. Wyposażony jest również w wytrzymalsze mocowanie paska.

Amazfit GTS 2 mini oraz Amazfit Bip U Pro to z kolei smartwatche o całkowicie uniwersalnej stylistyce. Są trochę mniejsze, super lekkie, mają prostsze paski i pasują do niemal każdego stroju. Są bardziej dyskretne, więc spodobają się osobom, które nie chcą, by ich smartwatch rzucał się w oczy. Jednocześnie jakość ich wykonania stoi na dobrym poziomie.

Wspólną cechą wszystkich pięciu modeli jest wzorowa wygoda noszenia, bardzo komfortowe, miękkie paski silikonowe, a także prosta, intuicyjna obsługa.

Co dla kobiet, co dla mężczyzn? Moim zdaniem zegarki Amazfit GTS 3 w różnych kolorach będą idealne dla kobiet, ze względu na niewielkie wymiary i subtelne kształty. Natomiast model GTR 3 może pasować do trochę większej, męskiej ręki. Jednak nie widzę przeciwwskazań, aby nosiły go również kobiety. Modele GTS 2 mini i Bip U Pro są w stu procentach "unisex", ale mocarny T-Rex Pro pasuje głównie do masywnej, męskiej ręki.

A co Wy o tym sądzicie? Czy uważacie, że są tutaj bardziej męskie lub damskie smartwatche? A może wszystkie są dobre dla każdego? Dajcie znać w komentarzach.

Więcej informacji o pięciu smartwatchach Amazfit

Amazfit Bip U Pro - tani smartwatch z GPS

Dobry dla tych, którzy chcą wycisnąć maksymalną wartość z każdej wydanej złotówki. Amazfit Bip U Pro ma kilka przydatnych na co dzień zalet, a kosztuje niecałe 200 zł. Po pierwsze dysponuje wodoszczelną obudową (5 ATM), więc wytrzyma deszcz i zalanie, a z moich obserwacji wynika, że można z nim pływać w basenie. Jest dość dobrze wykonany, bardzo lekki, mały i pasuje zarówno na smukłe, jak i większe nadgarstki.

Wyposażono go w miękki, silikonowy pasek. Cienki, ale bardzo wygodny, giętki i całkiem solidny. Warto dodać, że teleskopy można szybko odpiąć, bez użycia narzędzi. Pasek można wymienić na inny, o szerokości mocowania 20 mm. Dodam, że pasek jest gładki od wewnątrz, co trochę utrudnia wentylację i odprowadzanie potu, ale w tak niskiej cenie ciężko to traktować jako wadę.

Amazfit Bip U Pro ma wbudowany odbiornik GPS (z A-GPS), a także funkcję ciągłego pomiaru pulsu, nasycenia tlenu we krwi (SpO2), pomiaru stresu, wskaźnik PAI, monitorowanie snu, monitorowanie cyklu miesięcznego dla kobiet, prognozę pogody, stoper, alarm, kompas, pilot do aparatu, sterowanie odtwarzaczem muzyki i wymienne tarcze zegarka. Można odebrać lub odrzucić połączenia telefoniczne (ale rozmawiamy przez telefon) oraz odczytać powiadomienia i wiadomości tekstowe. Jest też dostęp do kilkudziesięciu aktywności sportowych. Całość działa po polsku, z zadowalającą płynnością.

GPS działa dość precyzyjnie i pozwala sprawdzić przebyty dystans oraz prędkość. Rzecz jasna smartwatch liczy kroki i szacuje spalone kalorie.

A czego nie ma? W zasadzie w cenie poniżej 200 zł jest wszystko czego można realnie oczekiwać. Jednak w razie wątpliwości dodam, że nie ma NFC, nie można podłączyć słuchawek bezprzewodowych do zegarka oraz nie ma opcji instalowania dodatkowych aplikacji na zegarku.

Bip U Pro ma dotykowy wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 1,43 cala. W tak niedrogim smartwatchu LCD to nie jest wada, lecz standard. Lepsze panele AMOLED znajdziemy w kolejnych, trochę droższych modelach. Ważne jest to, że nawet w tym zegarku obraz jest wyraźny i czytelny. Jako jedyny z prezentowanej piątki nie ma funkcji wyświetlacza zawsze włączonego.

Czas pracy na baterii wynosi typowo do 9 dni, a przy bardziej intensywnym użytkowaniu około 5 dni. To wystarczający wynik.

Amazfit GTS 2 mini - mały smartwatch z AMOLEDem

Wchodzimy o piętro wyżej i trafiamy na Amazfit GTS 2 mini. Tak, ten smartwatch ma już wyświetlacz AMOLED i to w dodatku z funkcją ekranu zawsze włączonego (AOD), która prezentuje czas, liczbę kroków, datę i dzień na zablokowanym wyświetlaczu. Jest on trochę większy niż w Amazfit Bip U Pro (1,55 cala) oraz otoczony węższymi ramkami. Obraz jest znacznie bardziej kontrastowy, kolory nasycone, kąty widzenia szerokie, a czerń głęboka. Typowa cena tego zegarka to około 350 zł.

W obudowie zastosowano już elementy aluminiowe, które dodają elegancji, ale nie zwiększają masy. Zegarek wciąż jest ekstremalnie lekki - waży tylko 19,5 g. Mimo to jest wodoszczelny i smukły - grubość to tylko 8,9 mm.

Pasek jest identyczny jak w modelu Bip U Pro - dość cienki, ale solidny, elastyczny, miękki i bardzo wygodny. Jedyną jego drobną wadą jest to, że nie ma żadnego żłobkowania od wewnętrznej strony, które pomogłoby usuwać pot i wentylować skórę. Można go wymienić na inny pasek o szerokości mocowania 20 mm.

System jest bardzo zbliżony do tego co ma Bip U Pro. Zegarek pozwala zmienić tarcze, a niektóre z nich można edytować, czyli zmieniać ich poszczególne widżety - np. zamiast odczytu tętna możemy mieć kilkudniową prognozę pogody lub kroki. Zegarek rejestruje indeks aktywności (czas spędzony z tętnem powyżej 108 uderzeń na minutę), ma pulsoksymetr (ciągłe tętno i SpO2), monitoruje sen, w tym głęboki, płytki i REM, analizuje poziom stresu, pozwala śledzić cykl miesięczny, ma alarm wibracyjny, stoper, kompas, asystentką głosową Alexa (aktualnie nie po polsku) i pozwala korzystać z kilkudziesięciu aktywności sportowych. Ma też wbudowany GPS wraz z pomiarem dystansu i prędkości.

Czas pracy na baterii to około tydzień, nawet przy regularnej aktywności fizycznej. Jest to czas mierzony z wyłączoną funkcją wyświetlacza zawsze włączonego (AOD). Po jej aktywowaniu czas spada do około 4 dni.

Amazfit GTS 3 - piękny smartwatch z bardzo jasnym wyświetlaczem

Zaraz przejdę do głównych cech tego smartwatcha, ale pozwólcie, że zacznę od ciekawostki, która bardzo mi się spodobała. Jest nią obrotowa koronka, którą można przewijać długie listy i inne treści na zegarku. Oczywiście można to też zrobić dotykowo na wyświetlaczu, ale koronka po pierwsze robi to skokowo, czyli centruje dany element na środku ekranu, a po drugie pozwala uniknąć smug na szkle.

Amazfit GTS 3 ma wyświetlacz AMOLED, który moim zdaniem jest jednym z dwóch najjaśniejszych i najlepszych z prezentowanych tutaj smartwatchów. Producent deklaruje aż 1000 cd/m2 i moim zdaniem to może być prawda. Faktycznie obraz prezentuje się po prostu pięknie.

Ponadto wyświetlacz ma przekątną 1,75 cala i otoczony jest cienkimi ramkami (jeszcze smuklejszymi niż w GTS 2 mini). W połączeniu z bardzo elegancką, aluminiową, anodyzowaną kopertą robi to bardzo dobre wrażenie estetyczne. Realne odczucia dotykowe i wzrokowe są na poziomie najlepszych smartwatchów na rynku. Miałem w testach modele 2x droższe, które wcale nie były lepiej wykonane. A przecież Amazfit GTS 3 kosztuje niecałe 700 zł.

Chciałbym dodać, że system wygląda lepiej niż w dwóch wymienionych wcześniej modelach. Sprawia wrażenie nowocześniejszego i po prostu ładniejszego. Efekt z pewnością jest wzmocniony przez bardzo dobry, jasny i kontrastowy wyświetlacz.

Zegarek ma akcelerometr, pulsoksymetr, barometr wraz z wysokościomierzem barometrycznym, kompas i czujnik światła (funkcja automatycznego dopasowania jasności wyświetlacza). Jest też krokomierz wraz z szacowaniem spalonych kalorii i pomiarem dystansu przez GPS, a także monitorowanie snu, pomiar stresu, sterowanie odtwarzaczem muzycznym oraz około 150 aktywności sportowych. Można skorzystać z alarmu wibracyjnego i wygodnie odczytywać wiadomości SMS, e-mail i inne powiadomienia z telefonu. Nie można rozmawiać przez zegarek, ale można odrzucać lub odbierać połączenia i rozmawiać przez telefon.

Pasek jest równie miękki jak w każdym z pozostałych czterech modeli w tym artykule, ale ma już swego rodzaju karbowanie na wewnętrznej stronie, które zdecydowanie polepsza wentylację i odprowadzanie potu spod silikonowego paska. Na zewnętrznej powierzchni też zastosowano ozdobne paski. Całość prezentuje się świetnie.

Wytrzymuje 6 dni na baterii przy intensywnym użytkowaniu, z trzema treningami w tygodniu oraz nieaktywną funkcją wyświetlacza zawsze włączonego. W czasie ciągłego używania GPSu może działać do 20 godzin. Z kolei przy bardzo lekkim traktowaniu zegarek będzie pracował niespełna 2 tygodnie.

Słowem: Amazfit GTS 3 to mały, bardzo ładny, dobrze wykonany i funkcjonalny smartwatch. W zależności od wersji kolorystycznej spodoba się zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Jego wymiary też są bardzo uniwersalne. Jest większy od GTS 2 mini, ale mniejszy od GTR 3.

Amazfit GTR 3 - elegancki smartwatch na każdą okazję

Moim zdaniem Amazfit GTR 3 będzie prezentował się dobrze pod mankietem koszuli, a jednocześnie ma sportowy charakter i jest tak funkcjonalny, że nadaje się na trening, do stroju sportowego. Pod względem ogólnej funkcjonalności i obsługi systemu GTR 3 jest w zasadzie identyczny, jak GTS 3. Oba modele mają też identyczną jakość wykonania, która moim zdaniem jest lepsza, niż mogłaby sugerować cena. Zegarki różnią się jednak wyglądem i proporcjami.

Amazfit GTR 3 ma okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala. Na papierze jest mniejszy od ekranu z Amazfit GTS 3, ale w praktyce sprawia wrażenie dużego. Zapewne wpływ na taką oceną mają ogólne gabaryty i proporcje koperty. Pod względem jasności i jakości obrazu GTR 3 i GTS 3 prezentują równie wysoki poziom. Wyświetlacze są bardzo czytelne nawet w jasnym świetle słonecznym, a do tego kontrastowe i mają żywe, nasycone kolory. Jasność dopasowuje się automatycznie.

GTR 3 również wyposażony jest w obrotową koronkę, pozwalającą szybko przewijać długie listy, menu i tekst, bez mazania palcem po wyświetlaczu. Koronka jest większa i jeszcze wygodniejsza, niż w modelu GTS 3. Oprócz niej mamy jeszcze jeden przycisk, do którego można przypisać szybkie włączanie wybranej funkcji (domyślnie jest to trening). Rzecz jasna obsługa dotykowa też jest możliwa i w dodatku bardzo przyjemna. Amazfit GTR 3 reaguje na dotyk szybko.

Ważną zaletą jest to, że w aplikacji Zepp na telefonie możemy pobierać na zegarek dodatkowe aplikacje (to samo dotyczy GTS 3).

Jeśli chodzi o najważniejsze funkcje, to na pokładzie mamy automatyczne, całodobowe monitorowanie saturacji (SpO2), wraz z alertem po wykryciu zbyt niskiego stanu. To samo dotyczy monitoringu tętna. Jest też funkcja oceny aktywności fizycznej i zdrowia PAI - dostajemy punkty za regularne utrzymywanie wyższego tętna w czasie treningów. Smartwatch monitoruje sen, może oceniać jakość oddychania w nocy, monitoruje cykl menstruacyjny, poziom stresu i daje dostęp do ponad 150 trybów sportowych. Jest nawet inteligentne rozpoznawanie ośmiu dyscyplin, na bazie wykonywanych ruchów. GTR 3 ma krokomierz i GPS, wraz z liczeniem dystansu i prędkości.

Zegarek jest wodoszczelny do 5 ATM (50 m). Ma bardzo miękki pasek w komplecie, który można wymienić na inny, o szerokości mocowania 22 mm.

Czas pracy na baterii w GTR 3 jest dłuższy niż w GTS 3, ze względu na pojemniejszy akumulator, który mieści się w większej kopercie zegarka. Można liczyć nawet na 21 dni działania.

Amazfit T-Rex Pro - twardziel wśród smartwatchów

Tutaj zdecydowanie widać, że mamy do czynienia ze smartwatchem dla osób, które preferują sportowo-militarny styl i chcą mieć pancerny zegarek na ręce. Amazfit T-Rex Pro jest najbardziej wodoszczelny z pięciu omawianych modeli - do 100 metrów, czyli 10 ATM. Ponadto jego konstrukcja pomyślnie przeszła 15 testów standardu militarnego, potwierdzając odporność na temperatury, wilgotność i uderzenia. Mimo to całość waży tylko 60 gramów.

Bardzo ważną zaletą jest to, że w razie potrzeby smartwatch można obsługiwać wyłącznie za pomocą przycisków. To ważne, bo w wielu sportach ekstremalnych można mieć do czynienia z błotem i wodą, które mogą utrudniać obsługę dotykową. Tutaj to nie stanowi problemu, bo T-Rex Pro ma 4 przyciski do obsługi systemu i funkcji sportowych.

Wzmacniana koperta oraz bardzo solidny pasek stanowią element charakterystyczny T-Rex’a Pro. Warto dodać, że pasek nie jest mocowany na teleskopy, lecz na znacznie bardziej solidne śruby. Wytrzyma więcej, ale nie da się go wymienić na dowolny, zwykły pasek. Cóż… coś za coś. Myślę jednak, że jest to dobry kompromis, który docenią wymagający użytkownicy.

Pasek jest miękki i wygodny oraz ma karbowanie od spodu, które ułatwia odprowadzanie potu i wentylację.

Wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,3 cala jest okrągły. Smartwatch ma pomiar saturacji, wyświetla prognozę pogody, pokazuje wschód i zachód Słońca, wyświetla aktualną fazę księżyca, wyposażony jest w kompas i barometr wraz z ostrzeganiem o dużych zmianach ciśnienia, które mogą sugerować załamanie pogody (silny wiatr, deszcz). Monitoruje tętno przez całą dobę, dystans, szybkość, szacuje spalone kalorie i ma ponad 100 trybów sportowych, wraz z automatycznym wykrywaniem kilku z nich na podstawie ruchów. Analizuje też maksymalną wydolność tlenową, czas regeneracji i obciążenie treningowe, a także wykonuje ocenę aktywności PAI. Rzecz jasna monitoruje też sen i wyświetla powiadomienia z telefonu.

Czas pracy na baterii T-Rexa Pro to maksymalnie 18 dni. Słowem: Amazfit T-Rex to twardziel w stu procentach przydatny na co dzień, a także w czasie uprawiania sportu. Solidny smartwatch dla miłośników ekstremalnej aktywności.

Na koniec dodam jeszcze krótki film, na którym można zobaczyć jak wygląda system jednego z tych smartwatchów. Dokładnie jest to Amazfit GTS 3, ale obsługa i interfejs wyglądają podobnie lub tak samo również w pozostałych modelach.

Przykładowe zrzuty ekranu z aplikacji Zepp na telefonie:

Dajcie znać w komentarzach który z tych smartwatchów wybralibyście dla siebie. Udanego dnia!

Artykuł powstał we współpracy z Amazfit.