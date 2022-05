Amazfit T-Rex 2 został pokazany światu. Oto nowy smartwatch sportowy dla oszczędnych, ale wymagających użytkowników.

Amazfit T-Rex 2. Czy to wypasiona alternatywa dla G-Shocka?

Gdy pierwszy T-Rex debiutował na rynku, nazwałem go „ciekawą odpowiedzią na G-Shocki Casio”. Dziś wiemy już, że tak jak im udało mu się zyskać sporą popularność i uznanie w oczach użytkowników. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem dzisiejsza zapowiedź jego nowej odsłony – oto Amazfit T-Rex 2.

Zaprezentowany dziś T-Rex 2 jest ponoć najbardziej wytrzymałym i zaawansowanym smartwatchem, jaki kiedykolwiek wyprodukował Amazfit. Na liście jego kluczowych cech odnajdujemy wodoszczelność w klasie 10 ATM, wzmocnioną konstrukcję gotową do działania w temperaturze nawet tak niskiej jak -30 stopni Celsjusza, technologię nawigacyjną z podwójnym pasmem i 5 systemami satelitarnymi oraz wbudowany wysokościomierz barometryczny.

Kolorowy wyświetlacz AMOLED HD o przekątnej 1,39 cala ma być czytelny na dworze, a pasek – zapewniać komfort nawet podczas intensywnych aktywności. A wspomnieć wypada o 150 trybach monitoringu: od turystycznych, po sportowe. Nie zabrakło też pomiaru tętna, natlenienia krwi i poziomu stresu. Precyzyjne wyniki gwarantować ma autorski system sześciu fotodiod. Wisienką na torcie jest pojemny akumulator zapewniający działanie do 24 dni między ładowaniami.

Zobacz prezentację Amazfit T-Rex 2 (wideo):

Króko mówiąc: Amazfit T-Rex 2 to multisportowy zegarek, który sprawdzić ma się niezależnie od tego, czy lubimy wędrówki w górach, sport na świeżym powietrzu czy treningi na sali. I w każdym z tych zastosowań zapewniać ma nie tylko precyzyjny monitoring, ale też pełen komfort i niezawodność.

Ile kosztuje Amazfit T-Rex 2? Cena wyższa niż u poprzednika

Wszystko to wyraźnie pokazuje poważny krok naprzód względem pierwszej generacji, cechującej się wodoszczelnością 5 ATM, 20-dniowym czasem działania oraz wyświetlaczem 1,3 cala. Olbrzymią różnicę widać też niestety w cenie – to już nie niespełna pół tysiąca, lecz 1199 złotych. To jednak i tak wciąż dużo mniej niż trzeba zapłacić za multisportowe zegarki Garmina czy Suunto.

Premiera w polskich sklepach odbędzie się 10 czerwca.

Źródło: Amazfit, Mindspot, informacja własna