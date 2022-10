Sprzęt Philipsa cieszy się sporym zainteresowaniem, a teraz przybył jeszcze jeden powód, by zdecydować się na jego zakup. To mega promocja w Amazonie.

Amazon ma sprzęt Philipsa w promocyjnych cenach

Choć zasadniczo środa to dzień… innych przyjemności, to fajna promocja też może przecież poprawić humor. A tak się składa, że polski Amazon rozpoczął rozgrzewkę przed akcją promocyjną o nazwie Ekskluzywne Okazje Prime. Po niezłej promocji na Kindle nadszedł czas na poważne obniżki cen sprzętu marki Philips. Wyłowiliśmy dla ciebie kilka ciekawszych.

Jeśli na przykład rozglądasz się za golarką, to może cię zainteresować Philips serii 5000 za 146,67 zł (a normalnie trzeba za nią zapłacić około dwóch stówek). To maszynka z 11 nasadkami do golenia i stylizowania włosów na głowie, zarostu na twarzy i owłosienia na całym ciele. Ostrza DualCut zapewniają precyzję, a antypoślizgowa rączka – pewny chwyt.

Jeżeli celujesz w coś lepszego, to wypasiona maszynka Philips serii 7000 może być twoja za 273,99 zł (a to cena o co najmniej kilka dyszek niższa niż u konkurencji). Tutaj mówimy o równie uniwersalnym sprzęcie, ale w zestawie znajdziesz nie 11, lecz aż 14 nasadek, dzięki czemu możesz zadbać o swój wygląd jeszcze lepiej.

Wśród przecenionych urządzeń znaleźliśmy też elektryczną szczoteczkę soniczną Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 za 281,03 zł i znów mówimy tu o oszczędności nie mniejszej niż kilkadziesiąt złotych. Wysoka precyzja i wygodna konstrukcja to cechy charakterystyczne tego modelu.

Masz Amazon Prime? No to masz też więc ofert do sprawdzenia

Na jeszcze dłuższą listę promocji możesz liczyć wtedy, gdy opłacasz abonament Amazon Prime (a pierwszy miesiąc uczestnictwa w programie masz gratis). O jakich ofertach konkretnie mówimy? Na liście znajdują się między innymi:

A jeszcze więcej ciekawych ofert dla uczestników programu Prime pojawi się już w przyszłym tygodniu: w dniach 11 – 12 października odbywa się bowiem wspomniany festiwal okazji w sklepie Amazon. Oczywiście o najciekawszych promocjach przeczytasz też na benchmark.pl.

Z niektórymi promocjami – nie tylko philipsowymi – Amazon postanowił jednak nie czekać. Kończąc już, być może zainteresują cię na przykład: zestaw wierteł i wkrętaków Stanley za 69,98 zł albo karta pamięci Samsung EVO Select 512 GB za 286,60 zł.

Źródło: Amazon, własne