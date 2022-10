Warhammer 40,000: Mechanicus i Saturnalia to kolejne gry, jakie mogą przypisać do swojej biblioteki posiadacze kont w sklepie Epic Games Store. Warto?

Warhammer 40,000: Mechanicus i Saturnalia za darmo

Łowcy promocji od dłuższego czasu wiedzą, że czwartkowy wieczór to moment, w którym warto zajrzeć na Epic Games Store. Właśnie wtedy aktualizowana jest tam oferta promocyjna i dziś też do tego doszło.

W efekcie pojawiła się okazja do zgarnięcia dwóch kolejnych gier. Tym razem to Warhammer 40,000: Mechanicus i Saturnalia. Czasu na skorzystanie z oferty powinno wystarczyć każdemu, można zrobić to bowiem do 3 listopada.

Strategia turowa i survival horror warte uwagi

Warhammer 40,000: Mechanicus zadebiutował w 2018 roku i zebrał naprawdę dobre noty. Średnia wyniosła około 80%, nie tylko wśród branżowych mediów, ale również wśród graczy, a taka zgodność nie jest wcale czymś oczywistym.

Mamy tu do czynienia z dość dobrze znanym uniwersum, a także połączeniem gry strategicznej z turowymi walkami. Podczas dowodzenia oddziałami Adeptus Mechanicus trzeba stawić czoła licznym wyzwaniom, twórcy przewidzieli ponad 50 misji.

Saturnalia to propozycja zdecydowanie nowsza, o której póki co nie można powiedzieć zbyt wiele. Wszystko dlatego, że jej premiera odbyła się... dziś. Z czym mamy do czynienia? Zapowiedzi są intrygujące. Saturnalia to przygodówka z elementami survival horroru oraz roguelite i starożytnym rytuałem w tle. W oko od razu wpada oprawa wizualna, twórcy mówią tutaj o inspirowaniu się filmowymi technikami animacji poklatkowej i rotoskopowej.

Źródło: @EpicGames