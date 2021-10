Wreszcie doczekaliśmy się oficjalnej premiery Amazon Prime w Polsce. Za dostęp do usługi Amazon Prime Video, darmowe gry w ramach Prime Gaming i nielimitowane dostawy za darmo zapłacimy zaledwie… 4 zł miesięcznie!

Amazon Prime w Polsce. Nareszcie!

Pół roku po tym jak Amazon zadebiutował w Polsce, na Polaków i ich złotówki wreszcie otworzyła się usługa Amazon Prime. W ramach jednego abonamentu – i to śmiesznie taniego – zyskujesz pakiet korzyści zakupowych i rozrywkowych.

Ile kosztuje Amazon Prime? Cena w Polsce jest bardzo niska

Miesięczny abonament Amazon Prime wynosi 10,99 zł, a subskrypcja jest odnawiana automatycznie. Choć to bardzo niewielka kwota, trudno nazwać ją opłacalną, gdy zauważysz, że przy opłaceniu usługi na 12 miesięcy z góry, zapłacisz zaledwie 49 zł za cały rok! To zdecydowanie najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Jeśli jednak nie masz pewności, czy Amazon Prime to coś dla ciebie, to możesz skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego – przez 30 dni masz wówczas dostęp do wszystkich korzyści, nic za to nie płacąc. Opcja jest dostępna dla nowych i starych użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z usługi Prime (także na amazon.de).

Co daje Amazon Prime? To 3 duże korzyści

Płacąc za rok mniej więcej tyle, ile za miesiąc dostępu do Netfliksa otrzymujesz nielimitowany dostęp do wszystkich programów, filmów i seriali w usłudze Amazon Prime Video – to między innymi The Walking Dead: Nowy świat, The Grand Tour, Jack Ryan, Walka z Goliatem, The Expanse czy Star Trek: Picard. Równocześnie możesz oglądać treści na 3 urządzeniach (telewizorach, komputerach czy smartfonach), a do tego możesz skorzystać z trybu offline.

Abonamentowa usługa Amazona to także dostęp do Prime Gaming, a więc otrzymujesz darmowe gry co miesiąc i możliwość bezpłatnej subskrypcji ulubionego kanału na Twitchu. To usługa, która szybko się rozkręca i dla miłośników elektronicznej rozrywki na pewno może być powodem, by wykupić Prime.

Amazon Prime to jednak przede wszystkim pakiet korzyści związanych z zakupami w sklepie Amazon. Na co możesz liczyć? Po pierwsze jest to darmowa i szybka dostawa do domu lub punktu odbioru – bez minimalnej wartości zamówienia i bez limitów ilościowych (o ile realizacją zajmuje się Amazon, a nie podmiot zewnętrzny). To także wyjątkowe okazje podczas takich wyprzedaży jak Prime Day czy Black Friday.

Czy Amazon Prime się opłaca?

Trudno mieć co do tego jakiekolwiek wątpliwości. Płacąc 49 złotych możemy przez cały rok korzystać z darmowych dostaw, oglądać filmy i seriale, których próżno szukać gdzie indziej, a także pobierać gry i bawić się przy nich bez dodatkowych opłat. Warto było czekać i warto teraz z tego skorzystać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej albo czym prędzej zapisać się do Amazon Prime, zajrzyj na stronę usługi.

Źródło: Amazon, informacja własna