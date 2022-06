Proteus to najnowszy i zarazem najbardziej zaawansowany technologicznie robot magazynowy Amazona. Tkwi w nim niemały potencjał.

Oto robot Proteus – to nim Amazon chce odciążyć ludzi

Potrafi podnosić, przenosić i odkładać przedmioty, a przede wszystkim przewozić wózki po brzegi wypełnione paczkami, nie powodując przy tym żadnego zagrożenia dla ludzkich pracowników – pierwszy w pełni autonomiczny robot magazynowy Amazona nazywa się Proteus i ma przynieść prawdziwą rewolucję w magazynach.

Proteus wykorzystuje „zaawansowaną technologię bezpieczeństwa, percepcji i nawigacji”, aby móc dzielić środowisko pracy z ludźmi. Gdy człowiek staje na jego drodze, robot błyskawicznie się zatrzymuje i kontynuuje pracę dopiero wtedy, gdy jest „czysto”. To właśnie dzięki temu ma realnie odmienić pracę w magazynach.

Roboty w magazynach Amazona

Ten i inne roboty Amazona (bo firma ma ich co najmniej kilka) mają przyczynić się do poprawy efektywności bezpieczeństwa w magazynach. Zredukują konieczność ręcznego przenoszenia ciężkich przedmiotów, a także pochylania i wspinania się po nie. Nie zastąpią, lecz odciążą ludzi na tyle, ile to możliwe. A przynajmniej takie są plany.

Wśród innych nowych rozwiązań znajdują się między innymi: Cardinal (robotyczne ramię do odbioru paczek, odczytu etykiet i segregacji przesyłek) oraz oparta na sztucznej inteligencji technologia do skanowania kodów kreskowych. Dziś pracownicy muszą używać ręcznych skanerów, a ten program jest w stanie zrobić to za nich i to w błyskawicznym tempie.

Źródło: Amazon, The Verge, Engadget