Amazon przedstawił listę gier, jakie w listopadzie będą mogli odebrać korzystający z Prime Gaming. To jedno z najciekawszych zestawień, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach.

Prime Gaming to jedna z korzyści, jakie zapewnia abonament Amazon Prime. Jak sugeruje nazwa, Prime Gaming jest skierowany do graczy. Dzięki tej cyklicznej promocji co miesiąc mogą odbierać porcję gier. Niekiedy jest ich kilkanaście, innym razem kilka. Tym razem Amazon pokusił się o dziewięć pozycji wyraźnie stawiając nie tylko na ilość, ale również na jakość. Zestawienie obejmuje bowiem także głośne i świetnie oceniane produkcje.

Nowe gry w Prime Gaming - listopad 2023

RAGE 2: Deluxe Edition - od 2 listopada

Centipede: Recharged - od 9 listopada

Evan’s Remains - od 10 listopada

Behind the Frame: The Finest Scenery - od 16 listopada

STAR WARS Knights of the Old Republic - od 16 listopada

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - od 22 listopada

Black Widow: Recharged - od 23 listopada

Orten Was the Case - od 30 listopada

Caverns of Mars: Recharged - od 30 listopada

RAGE 2: Deluxe Edition i STAR WARS Knights of the Old Republic za darmo

Przed szereg wysuwają się w tym przypadku przede wszystkim RAGE 2 oraz STAR WARS Knights of the Old Republic. Pierwsza produkcja to strzelanka od Avalanche Studios i id Software, która debiutowała w 2019 r. i zebrała oceny na poziomie ok. 75 proc. Atrakcyjność oferty Amazon zwiększa fakt, że jest to wydanie Deluxe Edition zawierające liczne dodatki. Więcej o RAGE 2 możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tej gry.

STAR WARS Knights of the Old Republic to gra zauważalnie starsza, ale wciąż zaliczana do klasyki swojego gatunku (trzecioosobowe RPG). Zebrała rewelacyjne noty przekraczające 90 proc. i to nie tylko wśród recenzentów, ale również wśród graczy.