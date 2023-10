Groza w najczystszej postaci w Epic Games Store. Nowa odsłona wirtualnego rozdawnictwa to potężna dawka mroku, strachu, klaustrofobicznego klimatu. Czy podejmiesz wyzwanie natury survivalowej? A może wolisz gry logiczne? Dla każdego coś się znajdzie.

The Evil Within 2 za darmo w Epic Games Store

Wiemy już, jakie produkcje udostępni Epic Games Store w najbliższy czwartek. Niektórzy internauci przeczuwali, że daniem głównym będzie The Evil Within 2 - tak podpowiadała logika. Skoro zbliża się Halloween i skoro aktualna oferta Epic Games Store oferuje pierwszą część gry - The Evil Within - to wniosek nasuwa się sam.

The Evil Within 2 będzie dostępne, gdy Epic Games zaktualizuje ofertę, czyli od 26 października od godziny 17:00 czasu polskiego. Do tego czasu możemy przypisać bezpłatnie do swojego konta pierwszą odsłonę tego cyklu. Zasady rozdawnictwa nie zmieniają się: wystarczy aktywne konto na platformie.

Czy warto zagrać w The Evil Within 2?

Jeśli cenisz sobie gatunek survival-horror, to musisz wiedzieć, że The Evil Within 2 jest jednym z najlepszych survival horrorów ostatnich lat. Co istotne, w prace nad drugą częścią ponownie zaangażowany był Shinji Mikami, czyli twórca kultowej serii Resident Evil czy Devil May Cry. The Evil Within 2 to przede wszystkim ciężki klimat, “duszna” atmosfera, nieustanne napięcie. Nie ma lepszego przepisu na dobry horror. Nie ma, prawda?

Epic Games Store ma coś jeszcze

Epic Games Store przyzwyczaił graczy, że często obok popularnej marki w ofercie znajdziemy tytuł mniejszego kalibru. Nie oznacza to od razu, że powinniśmy taką grę skreślać - co to, to nie! W najbliższy czwartek pojawi się szansa na bezpłatne odebranie Tandem: A Tale of Shadows autorstwa Monochrome Paris. Jeśli nie lubisz się bać, a preferujesz bardziej wyzwania natury logicznej, to ta platformówka jest właśnie dla ciebie.