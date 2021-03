Wszyscy wiemy jak to jest z internetowymi wyprzedażami. Gdy usłyszeliśmy, że na polskim Amazonie ruszają Wiosenne okazje, od razu wzięliśmy je pod lupę i… szybko okazało się, że wśród wielu średnich promocji jest też kilka naprawdę dobrych.

Zima oficjalnie się skończyła – także w e-sklepach. Od 22 do 31 marca trwają Wiosenne okazje – to pierwsze takie wyprzedażowe wydarzenie w Amazon.pl. Będą promocje obowiązujące przez cały ten okres i będą też oferty błyskawiczne, a my zobowiązujemy się trzymać rękę na pulsie, więc wpadaj co jakiś czas, by zobaczyć, czy aby nie pojawiło się coś nowego.

Rabaty na poziomie 40% nie są niczym niespotykanym, a przecenione produkty znajdziesz właściwie w każdej kategorii. My oczywiście skupiliśmy się na tych, które ciebie mogą zainteresować najbardziej. Co znaleźliśmy?

Wiosenne okazje w Amazon.pl - smartfony i AGD w dobrych cenach

Wiosenne okazje na Amazon.pl mogą okazać się dobrym momentem na zakup smartfona. W dobrej cenie dostępna jest na przykład Nokia 8.3 5G Dual SIM. To propozycja dla zwolenników dużych ekranów (6,81 cala), dobrych aparatów (z optyką ZEISS) i szybkiej łączności (5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0). Niewiele można też zarzucić temu telefonowi pod względem wydajności czy wytrzymałości, więc promocyjna cena 1555 zł (taniej o 8%) wydaje się naprawdę świetna.

Sporo ciekawostek odnajdujemy także w kategorii AGD. Jest tam choćby czajnik elektryczny Zelmer ZCK7618. Cechy charakterystyczne? Szybkie nagrzewanie, skuteczny filtr antyosadowy i elegancka stylistyka. Wiosenna cena wynosi 98,99 zł (taniej o 23%).

Zbliża się też czas wiosennych porządków. Jeśli uwielbiasz czyste podłogi i nienawidzisz mopowania, to pozwól się wyręczyć. Spraw sobie robota mopującego iRobot Braava 390t, świetnie sprawdzającego się na twardych podłogach każdego typu, działającego w pełni automatycznie i cechującego się bardzo cichą pracą. Teraz kosztuje tylko 721,99 zł.

Coś dla dziecka (i rodzica)

A może potrzebujesz fotelika? Zmotoryzowanych rodziców może zainteresować dobrze oceniany model Chicco Oasys 23 FixPlus EVO z szerokimi opcjami regulacji, dzięki którym pozostaje wygodny od 3. do 12. roku życia. Niezmiennie też oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a jego promocyjna cena to 458,95 zł (taniej o 32%).

I tym zgrabnym sposobem przechodzimy do dziecięcych zabawek, które warto mieć na uwadze, choćby ze względu na zbliżające się święta wielkanocne. Możemy polecić między innymi zestaw Hot Wheels GLC96 z potrójną pętlą. Zabawy przy tym jest co niemiara, a przy okazji rozwijana jest kreatywność dziecka. Wszystko to za 99,99 zł (taniej o 46%).

Dobrze też wygląda zestaw Barbie GMW07 „Foodtruck” z otwieraną furgonetką i ponad 30 akcesoriami. Jeśli myślisz, że może się spodobać, to przygotuj 154,99 zł i ruszaj na zakupy.

W rewelacyjnej cenie (ale tylko w poniedziałek) dostępna jest również Elsa, śpiewająca piosenkę z Krainy lodu II. Podczas tej błyskawicznej wyprzedaży lalka kosztuje tylko 57,36 zł.

Ze względu na to, że ceny niektórych produktów spadły poniżej tego poziomu, przypominamy, że wartość koszyka musi wynieść co najmniej 100 złotych, aby móc skorzystać z darmowej dostawy.

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.