Wiosenne okazje w sklepie Amazon to dwutygodniowa akcja, podczas której przecenione zostają pożądane sprzęty popularnych producentów. Oczywiście nie tylko, bo promocja obejmuje produkty ze wszystkich kategorii.

Wiosenne promocje na Amazonie

Od 1 do 13 kwietnia polski Amazon organizuje wydarzenie pod tytułem Wiosenne okazje. Promocje obejmą produkty ze wszystkich kategorii i będą stanowić szansę na zakup sprzętu wielu popularnych marek, takich jak Apple, Bose, Oral-B, Philips czy Xiaomi.

Sprzęt Philipsa oraz iPhone 12 w dobrej cenie

Zerknęliśmy i faktycznie da się co nieco znaleźć. Dobrze wyglądają na przykład przecenione produkty AGD marki Philips, a także promocja na smartfony z serii Apple iPhone 12 – możesz kupić:

Zachęcamy do zajrzenia na stronę akcji i poszukanie czegoś dla siebie. Jeśli to ci się nie uda, to – spokojnie – dziś dopiero pierwszy dzień i w kolejnych mają pojawiać się nowe promocje. Spodziewamy się między innymi tańszych telefonów, narzędzi i zestawów LEGO.

Więcej okazji Amazona na wiosnę

Musisz też wiedzieć, że wiosenne okazje łączą się z innymi korzyściami. Wciąż możesz na przykład liczyć na darmową wysyłkę, jeśli wartość zakupu przekroczy 40 złotych. Warto też pamiętać o trwającej promocji, w której możesz otrzymać 35 złotych rabatu na pierwsze zakupy w aplikacji.

