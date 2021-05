Mówi się, że wsteczna kompatybilność to jeden z głównych atutów procesorów AMD. Czy aby na pewno? W sieci pojawiły się głosy, że producent sztucznie ogranicza obsługę modeli Ryzen 5000 na starych płytach głównych z serii 300.

Procesory Ryzen 5000 (Vermeer) pierwotnie miały działać tylko na płytach głównych A520, B550 i X570, ale AMD postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i udostępniło producentom płyt głównych mikrokod do obsługi jednostek także starszych modelach B450 i X470 (z ograniczoną funkcjonalnością).

Płyty główne ASRock X370 z obsługą procesorów Ryzen 5000

Ostatnio temat odżył za sprawą firmy ASRock. Producent postanowił pójść o krok dalej i udostępnił nieoficjalne BIOS-y z obsługą Ryzenów 5000 dla niektórych płyt głównych X370 (mówimy więc o wsparciu, jakiego nie zapewniało AMD).



Procesor AMD Ryzen 5 5600X działający na płycie głównej ASRock X370 Taichi

Oliwy do ognia dodał post jednego z użytkowników forum HardwareLuxx, w którym pojawiła się informacja od jednego z pracowników firmy ASRock – producent podobno dostał ostrzeżenie od AMD, aby nie wydawać BIOS-ów dla płyt głównych X370. Pliki z BIOS-ami były więc udostępnione nieoficjalnie.

Niestety otrzymaliśmy ostrzeżenie od AMD, że (płyty główne) X370 nie powinny obsługiwać procesorów Vermeer. Oczywiście, jakiś klient nie utrzymał tego w tajemnicy, co zauważyło AMD i powiedziało, że ASRock nie powinien tak robić. Załączony plik to ostatni BIOS, który mogę ci udostępnić, przekaż go użytkownikowi w nieoficjalny sposób.

AMD blokuje obsługę procesorów Ryzen 5000 na starych płytach głównych?

W sieci zawrzało, bo z przekazanej wiadomości można wywnioskować, że to AMD blokuje obsługę procesorów Ryzen 5000 na starych płytach głównych. Taka decyzja mogłaby nadszarpnąć wizerunek „czerwonych” - szczególnie, że są oni kojarzeni właśnie z prokonsumenckim podejściem w tych sprawach.

Na ten moment trudno jednak potwierdzić tę teorię (znamy wersję tylko jednej strony). Pojawia się też kilka niewiadomych. Nie wiadomo dlaczego producent miałby sztucznie blokować wsparcie - w końcu w przypadku modeli Ryzen 3000 takiej obsługi też miało nie być, ale producenci ostatecznie i tak wydali BIOS-y. Zagadką jest również brak wsparcia dla modeli B350, A320 i niektórych X370.

Czekamy aż producent odniesie się do sprawy.

Źródło: HardwareLuxx, ASRock, HKEPC

