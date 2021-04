Sezon grillowy coraz bliżej, więc warto pomyśleć nad odpowiednim sprzętem do przygotowania mięsiwa. Jako portal technologiczny możemy polecić… najnowszy procesor Intela.

Core i9-11900K to jeden z tych procesorów, który sprawdzi się jako podstawa wydajnego i nowoczesnego komputera do gier. Okazuje się, że jednostka może posłużyć także do grillowania mięsa.

Grillowanie mięsa na procesorze Intel Core i9-11900K

W sieci można znaleźć sporo testów Core i9-11900K. Japońska redakcja ASCII jednak postanowiła sprawdzić topowy procesor Intel Rocket Lake w dosyć nietypowy sposób.

Jednostka generuje sporo ciepła, ale nie wyłącza się przy braku chłodzenia - od razu aktywują się zabezpieczenia, a jedynym problemem są obniżone taktowania i temperatury sięgające 100° C.

W takiej sytuacji redaktorzy postanowili sprawdzić, jak Core i9-11900K radzi sobie z... grillowaniem mięsa. Na procesorze zamontowano gruby termopad i metalową płytkę służącą jako grill.

Co z tego wyszło? Wprawdzie sama płytka nie osiągnęła temperatury 100° C, bo termopad ograniczał przekazywanie ciepła, ale po 3 godzinach mięso było zarumienione. Wychodzi więc na to, że mając Core i9-11900K teoretycznie można się szykować na sezon grillowy :-).

Warto dodać, że to nie pierwsze próby gotowania na podzespołach komputerowych. Wcześniej podobne doświadczenia przeprowadzono np. karcie Nvidia GeForce GTX 1080 Ti oraz procesorach Intel Core i9-9980XE i AMD Ryzen Threadripper 2990WX.

Źródło: ASCII

Zobacz więcej o procesorach: