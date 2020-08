Ciągle czekamy na premierę nowych procesorów AMD Ryzen, które będą korzystać z mikroarchitektury Zen 3. Do tej pory myśleliśmy, że będą one należeć do serii Ryzen 4000, ale wcale nie jest to takie pewne.

Nowe procesory AMD mają należeć do serii... Ryzen 5000

Jak wskazuje jeden z użytkowników forum ChipHell, słynącego z przecieków na temat nowych sprzętów, procesory AMD z rdzeniami Zen 3 mają należeć do serii Ryzen 5000. Oznaczałoby to, że producent pominie serię Ryzen 4000 w tradycyjnych układach CPU.

Decyzja o pominięciu serii Ryzen 4000 może mieć więcej sensu niż to się wydaje. Firma AMD niedawno wydała desktopowe procesory z serii Ryzen 4000. Tyle tylko, że tak naprawdę są to modele APU, gdzie połączono rdzenie Zen 2 i grafikę Vega. Dodanie do tej samej serii nowych modeli Zen 3 mogłoby spowodować zamieszanie (podobne, jak w przypadku serii Ryzen 3000 - mamy tutaj zarówno procesory z generacji Zen 2, jak i układy APU z rdzeniami Zen+).

Nowe procesory AMD – co o nich wiemy?

Kolejna generacja procesorów AMD Ryzen ma bazować na architekturze Zen 3 i będzie produkowana w 7-nanometrowej litografii TSMC. Możemy oczekiwać poprawy wydajności, ale szczegóły na ten temat póki co są owiane mgłą tajemnicy.

Osoby, które planują modernizację sprzętu, powinna ucieszyć deklaracja kompatybilności – producent potwierdził, że nowe procesory będzie można zamontować na płytach głównych AMD AM4 z serii 400 i 500 (nie będzie potrzeby zakupu nowego modelu).

W sieci krążą przecieki na temat próbek inżynieryjnych procesorów, ale wszystko powinno się wyjaśnić w najbliższych miesiącach - jakiś czas temu szefowa AMD ujawniła, że nowa generacja procesorów Zen 3 ma pojawić się jeszcze w tym roku. Czy będą to modele Ryzen 4000 czy Ryzen 5000, dla klientów tak naprawdę nie powinno mieć to istotnego znaczenia.

Źródło: ChipHell

