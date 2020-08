Procesory AMD Ryzen 4000 okazały się strzałem w dziesiątkę i zaczęły podbijać rynek laptopów. Jest jednak pewien problem – popyt na jednostki jest zbyt duży, przez co producenci sprzętu borykają się z niedoborem układów.

Procesory AMD Ryzen 4000 podbijają rynek laptopów

Seria Ryzen 4000 (Renoir) korzysta z całkowicie nowej konstrukcji, która łączy rdzenie Zen 2 i grafikę Vega, natomiast do produkcji jednostek wykorzystano 7-nanometrowy proces technologiczny. W praktyce otrzymaliśmy świetne procesory, które podniosły poprzeczkę w kwestii wydajności i efektywności energetycznej.

Efekt zaskoczył chyba nawet samo AMD - wprowadzenie mobilnych Ryzenów 4000 zatrząsnęło rynkiem laptopów. Doczekaliśmy się bardzo dobrych modeli do codziennego użytkowania (np. Acer Swift 3), a także ciekawych konstrukcji dla graczy (np. ASUS TUF Gaming A15)

AMD ma problem z dostawami mobilnych procesorów Ryzen 4000

Procesory AMD spotkały się z pozytywnym przyjęciem klientów, co przełożyło się na wzrost zainteresowania jednostkami. Okazuje się, że spowodowało to także problemy z dostępnością układów – potwierdza to wpis firmy XMG, która zajmuje się sprzedażą konfigurowalnych laptopów na niemieckim rynku.

Według niemieckiej firmy, wiodący producenci zauważyli spory potencjał w nowych procesorach AMD i złożyli duże zamówienia na jednostki. Problem jednak w tym, że w ten sposób odcięli mniejszych producentów od dostaw układów – dostawa dla producenta laptopów XMG przesunęła się z połowy sierpnia do końca września, a niemiecka firma kombinuje jak zachęcić klientów do wyboru innych modeli (w grę wchodzi nawet bezpłatna zmiana zamówienia na konfigurację z droższym procesorem Intela!).

Okazuje się, że sytuacja nie wygląda kolorowo, bo problemy z dostępnością mają się pogłębiać w bieżącym kwartale. AMD potwierdziło niemieckiej firmie, że niedobór procesorów Ryzen 4000 „Renoir” występuje u wszystkich producentów i nie można tego w łatwy poprawić (AMD zleca produkcję procesorów firmie TSMC, która obecnie zajmuje się produkcją chipów także dla innych dużych odbiorców). Tłumaczyłoby to również opóźnienie premiery procesorów Ryzen 4000G dla komputerów stacjonarnych, które właściwie bazują na tym samym jądrze.

Mała podaż i duży popyt? Efekty są łatwe do przewidzenia – opóźnienia w realizacji zamówień, problemy z dostępnością laptopów, a nawet podwyżki cen sprzętu. Jeżeli macie w planach zakup nowego laptopa z Ryzenem, warto uzbroić się w cierpliwość i przygotować się na większy wydatek. Część potencjalnych klientów pewnie nie będzie miała tyle cierpliwości i wybierze model z procesorem Intela.

Źródło: Reddit @ XMG_gg

