Komputery Potężny sprzęt do wzięcia - AMD przekaże naukowcom systemy obliczeniowe za 15 mln dolarów z dnia 18-04-2020

Musicie przyznać, że sytuacja na świecie jest wyjątkowo nietypowa – my staramy się maksymalnie izolować, a naukowcy prowadzą wyścig z czasem, by jak najszybciej opracować szczepionkę. Do walki przyłączyło się AMD, które przekaże ośrodkom badawczym systemy obliczeniowe.