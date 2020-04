Folding@Home to jeden z najpopularniejszych projektów obliczeń rozproszonych – projektów, gdzie każdy chętny może udostępnić moc obliczeniową swojego komputera na rzecz badań nad różnymi chorobami. Platforma mocno zyskała na popularności w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2 – wielu ludzi postanowiło pomóc naukowcom w opracowaniu niezbędnej szczepionki. Sami nawet zachęcaliśmy do udostępnienia osiągów swojego sprzętu.

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ