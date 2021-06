AMD nie zwalnia tempa i przygotowuje kolejną kartę graficzną. Tym razem producent szykuje coś… dużego.

Przez ostatnie miesiące AMD skupiało się na kartach graficznych do grania (ostatnio na rynku zadebiutowały mobilne układy Radeon RX 6000M). Wygląda na to, że to nie koniec ofensywy "czerwonych" i przygotowują oni kolejną konstrukcję.

AMD zapowiada profesjonalną kartę graficzną Radeon Pro

W mediach społecznościowych producenta pojawił się tajemniczy zwiastun, który zapowiada premierę kolejnej karty graficznej. Materiał nie jest zbyt długi, ale można na nim zobaczyć kilka interesujących szczegółów. Zresztą – zobaczcie sami:

Nowa konstrukcja została wyposażona w chłodzenie z turbiną, które zostało utrzymane w niebieskiej kolorystyce. Widać również nietypowy zestaw wyjść obrazu – do dyspozycji oddano sześć portów mini-DisplayPort.

Nie ulega wątpliwości, że tym razem mamy do czynienia z modelem z serii Radeon Pro dla stacji roboczych. Taki scenariusz potwierdzają także nieoficjalne informacje krążące w sieci (producent miałby planować premierę modeli Radeon Pro W6800 i W6600).

Co zaoferuje nowa (nowe?) karta? Tego mamy dowiedzieć się 8 czerwca 2021 roku. Pozostaje więc cierpliwie czekać.

Źródło: Twitter @ AMD Radeon PRO, ComputerBase