AMD Radeon RX 6000M

W końcu są! AMD zaprezentowało mobilne karty Radeon RX 6000M, które trafią do gamingowych laptopów. Producent chwali się nie tylko lepszą wydajnością, ale też niższym zapotrzebowaniem na energię i dłuższym czasem pracy na baterii względem konstrukcji z układami GeForce RTX 3000.

Karty Radeon RX 6000 (RDNA 2) przyniosły ogromny wzrost wydajności i efektywności energetycznej, ale do tej pory były dostępne tylko w wersjach dla komputerów stacjonarnych (chociaż z tą dostępnością ostatnio nie wygląda najlepiej). Producent postanowił więc pójść za ciosem i przygotował jednostki dla gamingowych laptopów.

Karty graficzne Radeon RX 6000M dla gamingowych laptopów

Mobilne karty graficzne bazują na tych samych rdzeniach co desktopowe odpowiedniki. Mamy zatem do czynienia z układami Navi 2X na bazie architektury RDNA 2, która podobno ma się równie dobrze sprawdzić w laptopach co w komputerach stacjonarnych.

Jakie karty trafią do laptopów? Na sam początek producent przygotował trzy modele: Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M i Radeon RX 6600M.

Model Radeon RX 6800M Radeon RX 6700M Radeon RX 6600M Układ graficzny AMD Navi 22 AMD Navi 22 AMD Navi 23 Jednostki cieniujące 2560 2304 1792 Jednostki Ray Accelerators 40 36 28 Taktowanie rdzenia (TDP) do 2300 MHz do 2300 MHz do 2177 MHz Pamięć Infinity Cache 96 MB 80 MB 32 MB Pamięć wideo 12 GB GDDR6 256-bit 10 GB GDDR6 160-bit 8 GB GDDR6 128-bit Przepustowość pamięci wideo 336 GB/s 280 GB/s 224 GB/s Współczynnik TDP 145 W (i więcej) do 135 W do 100 W

Nowe karty oczywiście obsługują wszystkie najważniejsze funkcjonalności znane z desktopowych modeli – w tym DirectX Raytracing (DXR), AMD FidelityFX oraz AMD Radeon Chill.

Wydajność kart graficznych Radeon RX 6000M

Co prawda na dostępność laptopów z nowymi Radeonami przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent już pochwalił się pierwszymi szczegółami dotyczącymi osiągów. I wiecie co? Podobno pod tym względem ma być naprawdę nieźle.

Radeon RX 6800M sprawdzi się podczas rozgrywki w rozdzielczości 1440p na wysokich ustawieniach graficznych – ma on tutaj oferować lepszą wydajność od modelu GeForce RTX 3070 i w większości przypadków też GeForce RTX 3080 (czyli najwydajniejszej propozycji konkurencji).

To jednak nie koniec rewelacji! Układ cechuje się też mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, co ma przełożenie na dłuższy czas pracy na baterii (przy czym warto zaznaczyć, że producent porównał tutaj tylko GeForce’a RTX 3080).

Niżej w hierarchii plasuje się Radeon RX 6700M. Wprawdzie mamy do czynienia z nieco słabszą specyfikacją, ale układ również ma pozwalać na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1440p na wysokich ustawieniach (w popularnych tytułach ma „wyciągać” 100 fps).

Radeon RX 6600M to propozycja ze średniej półki – docelowo pozwoli na granie w rozdzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach. Producent chwali się, że w większości przypadków układ jest wydajniejszy od konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060.

Warto dodać, że nowe układy wspierają technologie AMD Smart Access Memory i AMD Smartshift – dzięki ich wykorzystaniu można zyskać kilka – kilkanaście procent wzrostu wydajności, więc gra jest warta świeczki.

Kiedy laptopy z kartami graficznymi Radeon RX 6000?

Trzeba przyznać, że karty Radeon RX 6000M zapowiadają się bardzo obiecująco i mogą poważnie namieszać na rynku laptopów do gier. Potrzebne są jednak… laptopy.

AMD tym razem postanowiło wspomóc producentów sprzętu i opracowało standard AMD Advantage Design Framework, dzięki któremu na rynku pojawią się bardziej dopracowane konstrukcje (specyfikacja zakłada wykorzystanie m.in. ekranu o odświeżaniu co najmniej 144 Hz i jasności 300 nitów, procesora Ryzen 5000, karty Radeon RX 6000M oraz odpowiedniego chłodzenia komponentów).

Wiemy, że pierwsze laptopy zgodne ze standardem AMD Advantage Design Framework pojawią się już w czerwcu (będą to m.in. modele ASUS ROG, HP, Lenovo Legion i MSI).

Firma ASUS przygotowała model ROG Strix G15. Mamy do czynienia z 15,6-calową konstrukcją, w której zastosowano szybką matrycę Full HD o odświeżaniu 300 Hz lub WQHD o odświeżaniu 165 Hz. Producent postarał się też o wydajne podzespoły - „pod maską” znalazł się procesor Ryzen 9 5900HX oraz karta graficzna Radeon RX 6800M (do ich chłodzenia wykorzystano układ z ciekłym metalem i komorą parową).

Niebawem na rynku pojawi się też propozycja HP. Omen 16 został wyposażony w 16,1-calową matrycą o odświeżaniu do 165 Hz, a także klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem RGB LED i system audio zaprojektowany przez firmę Bang & Olufsen. W środku zamontowano procesor Ryzen 9 5900HX oraz kartę graficzną Radeon RX 6600M.

Źródło: AMD