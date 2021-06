Czekacie na karty graficzne Intel Xe HPG? My też! Mamy jednak dobre wieści z obozu „niebieskich” - prace nad nowymi układami idą pełną parą, co ostatnio potwierdził główny architekt odpowiedzialny za GPU.

Intel przygotowuje całą rodzinę układów graficznych z generacji Xe, ale nas najbardziej interesują gamingowe konstrukcje – architektura Xe HPG znajdzie zastosowanie w układach dla graczy, które będą konkurować z modelami AMD Radeon i Nvidia GeForce.

Intel chwali się układem graficznym DG2 (Xe HPG)

Raja Koduri ostatnio pochwalił się na swoim Twitterze zdjęciem układu graficznego z generacji Xe HPG. Główny architekt działu kart graficznych Intela zdradził, że ostatnie tygodnie były bardzo produktywne dla inżynierów z laboratorium w Folsom, gdzie trwają prace nad projektowaniem kart graficznych, ale potrzeba jeszcze włożyć dużo pracy w optymalizację gier i sterowników.

Układ został opisany jako DG2-512, co może wskazywać, że dysponuje on 512 jednostkami wykonawczymi. Potwierdzałoby to wcześniejsze przecieki na temat specyfikacji kart graficznych Intela.

Intel Xe HPG – specyfikacja kart graficznych

No właśnie, od pewnego czasu w sieci krążą nieoficjalne informacje na temat specyfikacji kart graficznych Intela z generacji Xe HPG.

Model Jednostki wykonawcze (EU) Procesory strumieniowe (SP) Pamięć wideo Współczynnik TGP Intel DG2-512 512 4096 8/16 GB GDDR6 256-bit ~275 W Intel DG2-384 384 3072 6/12 GB GDDR6 192-bit ? Intel DG2-256 256 2048 4/8 GB GDDR6 128-bit ? Intel DG2-192 192 1536 4 GB GDDR6 128-bit ? Intel DG2-128 128 1024 4 GB GDDR6 64-bit ? Intel DG2-96 96 768 4 GB GDDR6 64-bit ~120 W

W planach producenta podobno jest sześć modeli, które będą się różnić konfiguracją układu graficznego oraz podsystemem pamięci wideo. Układ zaprezentowany przez Koduriego znajdzie się w topowej propozycji „niebieskich”.

Kiedy nastąpi premiera kart graficznych Intela? Co prawda producent jeszcze nie ujawnia tutaj żadnych szczegółów, ale niedawno Pete Brubaker, starszy inżynier ds. relacji z deweloperami gier, zapowiedział, że nowa generacja kart jest tuż za rogiem. Pozostaje więc cierpliwie czekać.

Źródło: Twitter @ Raja Koduri, WCCFTech