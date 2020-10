Darmowe gry mogą być jednym z argumentów, którzy przesądzi o zakupie karty graficznej danego producenta. Najwyraźniej podobne podejście ma firma AMD, bo producent przedłużył promocję dla kupujących modele Radeon RX 5000.

Mowa o promocji „Rise the Game”, dzięki której kupujący karty graficzne Radeon RX 5000 mogą otrzymać darmowe gry – w przypadku modeli z serii Radeon RX 5500 jest to Godfall, a w przypadku modeli z serii Radeon RX 5600 i Radeon RX 5700 dodatkowo też World of Warcraft: Shadowlands (jego premiera została przełożona).

Co istotne, akcja obejmuje także komputery i laptopy, więc można z niej skorzystać np. przy zakupie testowanego przez nas komputera Action Actina SPC R3100.

AMD przedłuża promocję z darmowymi grami

Promocja „Rise the Game” wystartowała w lipcu i pierwotnie miała potrwać do 3 października 2020. Producent postanowił jednak przedłużyć ją do 5 grudnia 2020, dzięki czemu kupujący karty będą mieli więcej czasu, by zdobyć gry (termin realizacji kodu został przesunięty na 9 stycznia 2021).

Jak zdobyć darmowe gry? Promocja obowiązuje w dużych sklepach z elektroniką m.in. Komputronik, Media Expert, morele.net, RTV Euro AGD i Sferis – po zakupie produktu oznaczonego stosowną informacją, klient otrzyma kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry (więcej znajdziecie w regulaminie).

Niedawno na rynku zadebiutowały konkurencyjne modele GeForce RTX 3000, a niebawem mamy poznać karty Radeon RX 6000. Czy przedłużenie promocji przekona klientów do wyboru modeli Radeon RX 5000? Cóż, strategia wydaje się... dosyć zaskakująca.

Źródło: AMD

