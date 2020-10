Zaglądacie do sklepu GOG? Jeśli tak to zapewne wiecie już o najnowszej promocji, a jeśli nie to być może właśnie dzięki niej zdecydujecie się zacząć korzystać z tej platformy.

12. urodziny GOG świętowane promocją

W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że 12. przyjęcie urodzinowe GOG to spore wydarzenie z kilkoma akcentami. Co ważne, jest wśród nich jeden zawsze cieszący graczy, a mianowicie promocja. Potrwa ona do 9 października, do godziny 15:00. Rabatami objęto ponad 200 pozycji.

Wybrane gry w promocji na 12-lecie GOG:

Absolver za 31.99 (-75%)

ABZÛ za 35.99 zł (-50%)

Banner Saga za 26.99 zł (-70%)

Banner Saga 2 za 35.99 zł (-60%)

Banner Saga 3 za 53.99 zł (-40%)

Blade Runner za 23.49 zł (-33%)

Children of Morta za 47.99 zł (-50%)

Deus Ex: Mankind Divided za 16.09 zł (-85%)

Desperados III za 157.49 zł (-25%)

Firewatch za 18.79 (-75%)

Frostpunk za 43.99 zł (60%)

Hard Reset Redux za 7.49 zł (-90%)

Hollow Knight za 27.49 zł (-50%)

Moonlighter za 23.79 zł (-66%)

Overlord II za 8.99 zł (-75%)

Psychonauts za 8.79 zł (-75%)

Ruiner za 21.39 zł (-75%)

SpellForce Platinum za 2.99 zł (-90%)

SUPERHOT za 11.99 zł (-60%)

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona za 4.49 zł (-85%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon za 29.99 zł (-70%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku za 44.99 zł (-70%)

I jak, widzicie coś dla siebie? Pamiętajcie, że to tylko wybrane propozycje, z pełną ofertą możecie zapoznać się na stronie sklepu.

Mount & Blade za darmo

Wyszczególniamy Mount & Blade II: Bannerlord przeceniony o 20%, na 143.99 zł. Dlaczego? Ponieważ sięgając w promocji właśnie po ten tytuł otrzyma się w prezencie Mount & Blade. Jeśli ktoś ma już go w kolekcji to może spodziewać się kodu, który będzie można przekazać np. znajomemu.

Premiera Silent Hill 4: The Room na GOG

Poza przecenami warto wspomnieć między innymi o reedycji Silent Hill 4: The Room. Gra trafiła na GOG w cenie 35.99 zł. Nie należy spodziewać się tutaj zmian względem oryginału, GOG oferuje nam tylko i aż cyfrowe wydanie tego klasyku z 2004 roku. Co ważne, dostosowane do bezproblemowego działania na nowoczesnych PC oraz pozbawione DRM.

October just got a little more scary!

The @GOGcom team have released Silent Hill 4: The Room!!



— Konami (@Konami) October 2, 2020

Źródło: GOG

