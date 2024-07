Przed nami premiera procesorów AMD Ryzen AI 300, które trafią do nowych laptopów. Producent ujawnił szczegóły dotyczące specyfikacji i wydajności jednostek.

Procesory AMD Ryzen AI 300 były zapowiadane już podczas targów Computex 2024. Nowe jednostki mają trafić do całej gamy laptopów – począwszy od kompaktowych modeli do pracy, a skończywszy na wydajnych konstrukcjach do grania.

Co prawda na dostępność laptopów musimy jeszcze trochę poczekać, ale w międzyczasie producent ujawnił więcej szczegółów dotyczących budowy, specyfikacji i wydajności jednostek.

Co nowego w procesorach AMD Ryzen AI 300?

Procesory AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) to całkowicie nowe jednostki, która zostały zaprojektowane typowo z myślą o laptopach. Co ważne, nowe jednostki zapewniają dobrą skalowalność, dzięki czemu można je stosować zarówno w kompaktowych ultrabookach, jak i wydajnych modelach do grania.

Nowe jednostki zostały wykonane w technologii TSMC 4nm FinFET i są na stałe montowane na płycie głównej laptopa w obudowie FP8. W jednym układzie połączono rdzenie procesora Zen 5 i Zen 5c, grafikę RDNA 3.5 oraz jednostkę NPU z generacji XDNA 2.

Procesory Ryzen AI 300 wprowadzają nowy schemat oznaczeń - producent tłumaczy to jako 3. generacja procesorów Ryzen ze wsparciem dla AI, jednak w praktyce chodzi raczej o "przebicie" numeracji konkurencyjnych modeli Intel Core Ultra 200. Na początku na rynku pojawią się tylko dwa modele: 10-rdzeniowy Ryzen AI 9 365 i 12-rdzeniowy Ryzen AI 9 HX 370. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji obydwóch jednostek.

Producent zastosował hybrydową architekturę, która łączy dwa typy rdzeni: Zen 5 i Zen 5c. Nowa architektura pozwala wykonywać więcej instrukcji na cykl, zwiększa przepustowość pamięci podręcznej i wprowadza akcelerację pod kątem zastosowań bazujących na sztucznej inteligencji.

Nowe rdzenie przynoszą wzrost współczynnika IPC średnio na poziomie 16 proc, jednak przy uczeniu maszynowym i szyfrowaniu AES-XTS wzrost wydajności ma sięgać nawet 32-35 proc.

Procesory Ryzen AI 300 wyposażono w układ graficzny bazujący na architekturze RDNA 3.5. Właściwie mamy do czynienia z ulepszoną architekturą RDNA 3, która została zoptymalizowana pod kątem efektywności energetycznej i dłuższej pracy procesora na baterii.

AMD stawia na sztuczną inteligencję

Głównym atutem procesorów AMD Ryzen AI 300 ma być dużo lepsza wydajność w zastosowaniach bazujących na sztucznej inteligencji. Kluczową kwestię odgrywa tutaj nowa jednostka NPU na bazie architektury XDNA 2, która zapewnia wydajność 50 TOPS.

Producent chwali się, że nowa architektura zapewnia 2-krotnie wyższą efektywność energetyczną, a do tego zapewnia lepszą wielozadaniowość względem jednostki NPU z procesorów Ryzen 7040.

Pierwsze laptopy z nowymi układami będą zgodne z systemem Microsoft Copilot+ PC, a do tego będą oferować autorskie funkcje korzystające z AI. AMD współpracuje też z twórcami oprogramowania pod kątem wykorzystania potencjału nowych procesorów.

Wydajność procesorów AMD Ryzen AI 300

Na dokładne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale producent pochwalił się porównaniem wydajności przykładowego laptopa z procesorem AMD Ryzen AI 9 HX 370 do konkurencyjnych modeli Intel Core Ultra 9 185H i Qualcomm Snapdragon Elite X X1E-84-100.

W zastosowaniach użytkowych nowy procesor ma zapewniać nieco lepszą wydajność względem procesora Intela i Qualcomma.

Większe różnice mają być widoczne podczas tworzenia treści. Nowy AMD Ryzen szczególnie dobrze wypada przy renderowaniu i enkodowaniu wideo (warto jednak zwrócić uwagę na słabsze osiągi pojedynczego rdzenia względem modelu Snapdragon).

Jeszcze większe różnice będą widoczne w grach z wykorzystaniem zintegrowanego układu graficznego. Nowy procesor ma być tutaj o kilkadziesiąt procent wydajniejszy (przy czym model Snapdragon ma nawet problem z uruchomieniem niektórych tytułów).

AMD zapowiada mocne uderzenie w laptopy

Procesory AMD Ryzen AI 300 zapowiadają się wyjątkowo obiecująco. Mamy otrzymać nie tylko lepszą wydajność w grach i programach, ale też poprawę efektywności energetycznej, co przełoży się na dłuższy czas pracy urządzenia na baterii.

Tak przynajmniej wygląda teoria, bo w praktyce dużo będzie zależeć od konstrukcji konkretnego laptopa. Warto również wspomnieć, że niedługo na rynku mają pojawić się procesory Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), która mogą mocno namieszać w segmencie kompaktowych laptopów.