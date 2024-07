Przed nami premiera procesorów AMD Ryzen 9000, które mają trafić do wydajnych komputerów stacjonarnych. Jest na co czekać? Producent ujawnił szczegóły dotyczące wydajności jednostek.

Procesory AMD Ryzen 9000 były zapowiadane już podczas targów Computex 2024 - nowe układy mają trafić do gamingowych komputerów oraz wydajnych stacji roboczych. Co prawda na premierę jednostek musimy jeszcze trochę poczekać - ta została zaplanowana na 31 lipca 2024 r., ale producent uchylił rąbka tajemnicy o nowych modelach.

Procesory AMD Ryzen 9000

Procesory Ryzen 9000 zastąpią obecne modele Ryzen 7000, które zadebiutowały w 2022 r. Co ważne, układy nadal będą korzystać z płyt głównych z podstawką AM5, więc będzie można zdecydować się na szybką modernizację platformy.

Procesory bazują na konstrukcji składającej się z chipletów, które zostały wykonane w technologii TSMC 4nm FinFET (jądra CCD) i TSMC 6nm FinFET (jądro cIOD). Producent wprowadził nową architekturę - Zen 5, która ma przynieść znaczny przyrost wydajności (średni wzrost współczynnik IPC szacuje się na 16%). Warto jednak zauważyć, że procesory mają pracować z podobnymi zegarami względem poprzedników.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Ryzen 9 9950X 16/32 4,3/5,7 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 170 W Ryzen 9 9900X 12/24 4,4/5,6 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 120 W Ryzen 7 9700X 8/16 3,8/5,5 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W Ryzen 5 9600X 6/12 3,9/5,4 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W

Początkowo w ofercie producenta pojawią się cztery modele: Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X oraz Ryzen 9 9950X. Wiemy jednak, że później dołączą do nich modele Ryzen 9000X3D z pamięcią 3D V-Cache.

AMD chwali się nie tylko wzrostem wydajności, ale też wyższą efektywnością energetyczną, co przełoży się na niższy pobór mocy, niższe temperatury oraz cichszą pracę komputera. Warto zaznaczyć, że wbrew wcześniejszym plotkom, producent nie planuje zwiększyć współczynnika TDP w modelu 9700X.

Co prawda nowe procesory będą zgodne ze starymi płytami głównymi z serii 600, ale w planach jest wypuszczenie nowej serii 800. Początkowo będą to tylko topowe modele z chipsetami AMD X870E i X870 z obsługą PCI-Express 5.0 i USB4, ale w późniejszym terminie planowane są modele AMD B850 (bez PCI-Express 5.0 dla grafiki i USB4) i AMD A840 (tylko z PCI-Express 3.0 i bez opcji podkręcania procesora).

Wydajność procesorów Ryzen 9000

Co prawda na testy nowych procesorów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale producent już teraz ujawnił wyniki wewnętrznych testów wydajności. Jak modele Ryzen 9000 będą wypadać na tle konkurencyjnych Core 14000?

Ryzen 5 9600X został porównany do konkurencyjnego modelu Core i5-14600K. W grach różnica ma wynosić od 5 do 29 proc., natomiast w programach będzie to od 8 nawet do 94 proc.

Bardzo dobrze wypada też Ryzen 7 9700X, który ma konkurować z Core i7-14700K - w grach przewaga ma wynosić od 4 do 31 proc., natomiast w programach od 4 do 42 proc.

Ryzen 9 9900X został porównany do topowego modelu Core i9-14900K. Nowy procesor w grach ma być o 4 - 22 proc. wydajniejszy, natomiast przy tworzeniu treści od 2 do 41 proc.

Podkręcanie procesorów Ryzen 9000

Producent przy okazji chwali się możliwościami podkręcania nowych procesorów Ryzen 9000.

Dzięki funkcji Precision Boost Overdrive jednym kliknięciem będzie można zwiększyć osiągi o kilka-kilkanaście proc. Warto jednak zauważyć, że funkcja ta nie będzie dostępna w przypadku topowego modelu Ryzen 9 9950X.



Podczas spotkania dla dziennikarzy, overclockerzy przygotowali pokaz ekstremalnego podkręcania topowego modelu Ryzen 9 9950X (foto: Quasar Zone)



Ekstremalne podkręcanie procesora Ryzen 9 9950X pozwoliło uzyskać nowe rekordy wydajności (foto: Quasar Zone)

Dużo lepsze osiągi będzie można uzyskać podczas ekstremalnego podkręcania z wykorzystaniem niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem. Podczas pokazu prasowego dla mediów, zespół overclockerów zdołał przyspieszyć topowy model Ryzen 9950X do 6,3 GHz, co przełożyło się na rekordowy wynik 53 557 pkt w benchmarku Cinebench R23.

Nowa platforma ma zapewniać też lepsze wsparcie dla szybkich pamięci DDR5 – producent deklaruje, że możliwe będzie wykorzystanie modułów DDR5-8000 (w trybie asynchronicznym). Przy okazji możemy spodziewać się ułatwionego overclockingu pamięci i specjalnych profili optymalizujących działanie RAM-u.

Jest na co czekać?

Nowe procesory AMD zapowiadają się wyjątkowo obiecująco. Producent deklaruje nie tylko spory wzrost wydajności, ale też lepszą efektywność energetyczną. Co ważne, użytkownicy starszych układów Ryzen 7000 i Ryzen 8000G/F będą mogli liczyć na możliwość łatwej modernizacji sprzętu.

Warto jednak zaznaczyć, że producent porównuje osiągi sprzętu do obecnych modeli producenta (które swoją drogą nie należą do zbyt opłacalnych modeli na tle wcześniejszych jednostek). Wiemy jednak, że za kilka miesięcy planowana jest premiera nowych modeli Intel Core Ultra 200 (Alder Lake), które mają zaoferować lepsze możliwości. Jeśli potencjalni klienci będą zastanawiać się nad zakupem sprzętu, to na pewno będą porównywać modele Ryzen 9000 właśnie do Core Ultra 200. Z oczywistych względów jeszcze nie znamy wyniku takiego pojedynku.

źródło: AMD, Quasar Zone, foto: Andreas Schilling