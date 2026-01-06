"Nowe" procesory do laptopów. Modele AMD Ryzen AI 400 już oficjalnie

Procesory Ryzen AI 400 nie wprowadzają istotnych nowości względem serii Ryzen AI 300. Producent tylko przyspieszył zegary, co powinno przełożyć się na lepsze osiągi niż w przypadku konkurencyjnych układów - przynajmniej tych, które są obecne na rynku od roku.

AMD przygotowało kilka nowości na targi CES 2026. Największe emocje wzbudził Ryzen 7 9850X3D, który ma być najwydajniejszym procesorem do gier dla komputerów stacjonarnych. Poza tym pokazano nowe procesory, które trafią do tegorocznych laptopów… choć w praktyce są one „nowe” głównie z nazwy.

Mobilne procesory AMD Ryzen AI 400

Podczas konferencji AMD zaprezentowało procesory Ryzen AI 400, które mają być najlepszymi układami do laptopów z funkcją Copilot+. Co prawda producent zapowiedział również ich desktopowe odpowiedniki pod gniazdo AM5, jednak nie ujawnił tutaj szczegółów.

Nowe procesory są jednak nowe tylko z nazwy. W praktyce mamy do czynienia z przyspieszonymi modelami Ryzen AI 300. Nadal łączą one rdzenie Zen 5/Zen 5c, zintegrowaną grafikę opartą na architekturze RDNA 3.5 oraz układ NPU na bazie XDNA 2. Udoskonalony proces technologiczny pozwolił na podniesienie zegarów, co powinno przełożyć się na wyższe osiągi.

Model Rdzenie/wątki Architektura Taktowanie (bazowe/Boost) Pamięć L2+L3 Kontroler pamięci Wydajność NPU Układ graficzny CU cTDP Ryzen AI 9 HX 475 12 / 24 4x Zen 5, 8x Zen 5c 2,0/5,2 GHz 12+24 MB 8533 MT/s 60 TOPS Radeon 890M 16 15-54W Ryzen AI 9 HX 470 12 / 24 4x Zen 5, 8x Zen 5c 2,0/5,2 GHz 12+24 MB 8533 MT/s 55 TOPS Radeon 890M 16 15-54W Ryzen AI 9 465 10 / 20 4x Zen 5, 6x Zen 5c 2,0/5,0 GHz 10+24 MB 8533 MT/s 50 TOPS Radeon 880M 12 15-54W Ryzen AI 7 450 8 / 16 4x Zen 5, 4x Zen 5c 2,0/5,1 GHz 8+16 MB 8533 MT/s 50 TOPS Radeon 860M 8 15-54W Ryzen AI 7 445 6 / 12 2x Zen 5, 4x Zen 5c 2,0/4,6 GHz 6+8 MB 8000 MT/s 50 TOPS Radeon 840M 4 15-54W Ryzen AI 5 435 6 / 12 2x Zen 5, 4x Zen 5c 2,0/4,5 GHz 6+8 MB 8000 MT/s 50 TOPS Radeon 840M 4 15-54W Ryzen AI 5 430 4 / 8 1x Zen 5, 3x Zen 5c 2,0/4,5 GHz 4+8 MB 8000 MT/s 50 TOPS Radeon 840M 4 15-54W

Producent przygotował siedem nowych modeli, które różnią się specyfikacją – liczbą rdzeni, układem graficznym, szybkością kontrolera pamięci oraz wydajnością NPU. Jednostki cechują się regulowanym współczynnikiem TDP, dzięki czemu sprawdzą się zarówno w lekkich, kompaktowych laptopach, jak i w mocniejszych stacjach roboczych czy laptopach do gier. Przy okazji wprowadzono też wersje z dopiskiem PRO dla biznesowych laptopów (za wyjątkiem najsłabszego modelu Ryzen AI 430). Procesory AMD Ryzen Pro oferują dodatkowe funkcje zabezpieczeń i zarządzania, przeznaczone dla środowisk korporacyjnych.

AMD podkreśla, że laptopy wyposażone w te procesory mogą oferować ponad 20 godzin pracy przy przeglądaniu internetu i oglądaniu filmów. Pierwsze modele z nowymi układami mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym kwartale u wszystkich głównych producentów.

Wydajność procesora AMD Ryzen AI 9 470 HX

Producent pochwalił się również pierwszymi testami wydajności topowego modelu Ryzen AI 9 470HX. Został on porównany z konkurencyjnym Intel Core Ultra 9 288V, czyli najlepszym modelem z generacji Lunar Lake.

Warto jednak zaznaczyć, że na CES debiutują już nowsze procesory Core Ultra 300, do których AMD przed premierą nie miało dostępu, dlatego nie przedstawiono takiego porównania. Zabrakło także odniesienia do poprzednich modeli Ryzen AI 300, co utrudnia ocenę rzeczywistego wzrostu wydajności nowych układów.

W zastosowaniach biurowych Ryzen AI 9 470HX ma być średnio o 29% wydajniejszy, natomiast w zadaniach wielowątkowych związanych z tworzeniem treści – aż o 71%.

Procesor umożliwia także granie w nowsze tytuły (testy przeprowadzono w rozdzielczości 1080p przy niskich ustawieniach), gdzie średnia przewaga nad konkurencją wynosi około 12%.

AMD podkreśla, że w tym przypadku zastosowano najwydajniejszy układ NPU spośród wszystkich procesorów opartych na architekturze x86-64. Modele Qualcomm Snapdragon X2 Elite osiągają co prawda 80 TOPS, ale bazują na architekturze ARM, więc AMD ograniczyło porównanie tylko do układów x86‑64. W modelu Ryzen AI 9 475HX NPU oferuje 60 TOPS, natomiast Ryzen AI 9 470HX nieco mniej - 55 TOPS, co i tak ma przekładać się na niewielką przewagę nad Core Ultra 9 288V w testach wydajności uczenia maszynowego i widzenia komputerowego (Procyon AI Vision).