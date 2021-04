AMD odnosi coraz większe sukcesy na rynku serwerów. Ostatnio producent pochwalił się osiągami swoich topowych procesorów – nowe jednostki zdeklasowały konkurencję, a przy okazji ustanowiły nowy rekord wydajności.

W ubiegłym miesiącu AMD wydało procesory Epyc 7003 (Milan), które zasilą najwydajniejsze serwery i centra danych. Na jakie osiągi możemy liczyć? Producent zademonstrował potencjał nowej platformy w benchmarku Cinebench R23.

AMD rozgromiło Intela w benchmarku Cinebench R23

Producent pochwalił się wydajnością serwera Dell EMC wyposażonego w referencyjną platformę AMD Daytona X – na pokładzie znalazły się dwa 64-rdzeniowe/128-wątkowe procesory AMD Epyc 7763 (łącznie 128 rdzeni/256 wątków) oraz 16x 32 GB (łącznie 512 GB) pamięci DDR4-3200.

W benchmarku Cinebench R23 system uzyskał 113 631 punktów. Dla porównania, konfiguracja wyposażona w dwa konkurencyjne modele Intel Xeon Platinum 8380 (łącznie 80 rdzeni/160 wątków) oferuje „zaledwie” 74 630 punktów. Gdyby tego było mało, procesory AMD są też tańsze od modeli Intela (Epyc 7763 kosztuje 7890 dolarów, a Xeon Platinum 8380 już 8100 dolarów).

Warto dodać, że wynik AMD kwalifikuje się jako nowy rekord wydajności w benchmarku Cinebench R23. Poprzedni rekord należał do overclockera Splave, który w ekstremalny sposób podkręcił 64-rdzeniowy/128-wątkowy model Ryzen Threadripper 3990X do 5225 MHz, co pozwoliło mu uzyskać wynik 105 170 punktów.

Wynik w benchmarku Cinebench R23 należy traktować jako ciekawostkę, która obrazuje potencjał nowej platformy producenta. W rzeczywistości w serwerach uruchamiane są inne zadania (i jak obrazują testy Intela, nie wszędzie AMD zdobywa przewagę).

Źródło: AMD, HWBot

Zobacz więcej o procesorach: