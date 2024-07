Nowa przystawka smart ma się nazywać Google TV Smart. Amerykańska firma zmieni konstrukcję, funkcje pilota i jeszcze więcej.

Szukasz sposobu na zamienienie zwykłego telewizora w smart TV? W tym celu nie trzeba wydawać wiele pieniędzy. Wystarczy kupić przystawkę smart, którą podłączamy do starego telewizora przez HDMI. Jedną z najlepszych była dotychczas ta od Google, czyli Chromecast TV. Kolejna generacja ma natomiast wyglądać nieco inaczej, dostanie też nowe funkcje.

Już nie HDMI dongle, a set-top box. Nowa przystawka smart od Google

Google Streamer zastąpi dobrze znane urządzenie. Dotychczas sprzedawany Chromecast od Google miał formę dongle’a. Nieduże urządzenie podłączaliśmy przez HDMI, a jego obudowa “wisiała” z tyłu telewizora, co w sumie jest niezłym rozwiązaniem (sprzęt nie jest widoczny). Jedyne okablowanie to niewielki przewód USB-C do zasilania przystawki.

Nowy sprzęt będzie zdecydowanie większy. Pierwsze wizualizacje widzimy dzięki serwisowi 9to5Google. Zobaczymy na nich konstrukcję typu set-up box, czyli do postawienia na szafce w okolicy naszego telewizora. Czy to lepsze rozwiązanie? Na pewno większe rozmiary pozwolą na poprawienie możliwości, czy wydajności sprzętu.

Google TV Streamer

Poza zmianą nazwy z “Chromecast” na “Google TV Streamer” i nową konstrukcją, zmieni się też pilot. Ten dotychczasowy miał charakterystyczną cechę - przyciski głośności z prawej strony pilota. W nowym sprzęcie budowa będzie bardziej tradycyjna, ze sterowaniem wszystkimi funkcjami na froncie.Dodatkowo mogą się tam pojawić nowe przyciski, na przykład do szybkiego uruchomienia najczęściej używanych funkcji (Netflix, YouTube, itp.).

Pilot wciąż sprawdzi się do obsługi przy pomocy komend głosowych. Mam nadzieję, że zamiast Asystenta Google zobaczymy tam jednak bardziej inteligentne rozwiązanie. Dzięki temu i wypowiadane komendy będą mogły stać się nieco bardziej naturalne.

Wśród nowych funkcji być może zobaczymy technologię UWB i opcję “Tap to Cast”. Nowa przystawka może zadebiutować już niebawem, bo 13 sierpnia 2024 roku. Wtedy Google ma zaplanowane swoje wydarzenie. Ile może kosztować Google TV Streamer? Ciężko powiedzieć, ale prawdopodobnie około 100 dolarów.