Sieć handlowa Biedronka wprowadza e-paragony fiskalne. Klienci będą mogli skorzystać z cyfrowej wersji rachunku, co pozwoli zaoszczędzić sieci papier paragonowy i stać się bardziej ekologiczną.

Sieć handlowa Biedronka jest jedną z najpopularniejszych w Polsce, przyciągając codziennie miliony klientów swoimi konkurencyjnymi cenami i szerokim asortymentem produktów. Regularnie wprowadza innowacje technologiczne, takie jak kasy samoobsługowe i aplikacje mobilne, które ułatwiają zakupy i zwiększają komfort klientów. Dzięki dynamicznemu podejściu do modernizacji, Biedronka wyróżnia się na tle konkurencji, oferując nowoczesne i efektywne rozwiązania w handlu detalicznym.

Ostatnio Biedronka pochwaliła się kolejną nowością, która ma wyróżnić sieć na tle konkurencji.

Biedronka wprowadza e-paragony

Klienci korzystający z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej Biedronka mają możliwość zamiany standardowych, papierowych paragonów na e-paragony. Cyfrowa wersja paragonu trafi na konto użytkownika na stronie moja.biedronka.pl i do aplikacji mobilnej Biedronka (konieczna jest jej aktualizacja do wersji 2.8.0 lub nowszej).



Kasa w sklepie informuje o wygenerowaniu e-paragonu

Do skorzystania z e-paragonu konieczne będzie użycie karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej Biedronka (np. poprzez podanie przypisanego numeru telefonu). Cyfrowy paragon będzie przechowywany na koncie użytkownika przez 3 lata. Rachunek można pobrać też jako plik w formacie PDF lub JSON. Co ważne, cyfrowa wersja paragonu to podatkowo wiążące potwierdzenie zakupów (podobnie jak standardowy, papierowy paragon).

Co to oznacza dla klientów?

Sieć handlowa wylicza, że nowa funkcja pozwoli zaoszczędzić nawet 75 tysięcy kilometrów papieru paragonowego rocznie. Dla sieci oznacza to ogromne oszczędności, ale też zmniejszenie ilości generowanych odpadów (ręka w górę kto podczas zakupów w Biedronce wyrzuca paragon do kosza).



Przykładowy e-paragon, który mogą wygenerować klienci sklepu Biedronka

Nowa funkcja początkowo zostanie wdrożona w ponad 1700 sklepów na terenie całego krajów. Sieć zapowiada jednak, że kolejne placówki będą dodawane w ramach modernizacji urządzeń drukujących o modele z dostępem do internetu (do tego momentu będą one drukować tradycyjny paragon).

Dajcie znać co myślicie o nowej funkcji. Myślicie, że podobne rozwiązanie powinny wprowadzić też inne sieci handlowe?