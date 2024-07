Ukryta funkcja w niektórych smartfonach. Zaletę poczujesz na własnej skórze

Bypass charging to technologia w smartfonach, która zmniejsza nagrzewanie urządzenia i wydłuża żywotność baterii. Sprawdź, które modele korzystają z tej funkcji i jakie korzyści niesie ona dla graczy.

Bypass charging to innowacyjna technologia, która zdobywa coraz większą popularność w świecie smartfonów. Pozwala ona na ominięcie baterii podczas zasilania urządzenia, co oznacza, że energia z ładowarki bezpośrednio zasila podzespoły telefonu, zamiast przechodzić przez akumulator. Dzięki temu, bateria nie jest obciążana i nie nagrzewa się, co może przyczynić się do wydłużenia jej żywotności.

Korzyści bypass charging

Technologia bypass charging przynosi szereg korzyści użytkownikom smartfonów. Przede wszystkim redukuje temperaturę baterii podczas intensywnego użytkowania, na przykład grania w wymagające gry mobilne. Mniejsze nagrzewanie się baterii prowadzi do jej dłuższej żywotności, ponieważ jest mniej cykli ładowania i rozładowania. Ponadto, bypass charging zapewnia stabilniejsze działanie urządzenia w trakcie wykonywania wymagających zadań.

Modele wspierające bypass charging

Jednym z pierwszych producentów, który zaimplementował tę technologię, jest Asus w swojej serii ROG Phone. Modele takie jak Asus ROG Phone 5, Asus ROG Phone 3 oraz Asus ROG Phone 2 korzystają z bypass charging, aby poprawić wydajność i komfort użytkowania podczas długotrwałego grania.

Nie tylko Asus dostrzegł potencjał tej technologii. Lenovo w modelu Legion Phone Duel 2 również zastosowało bypass charging, co umożliwia zasilanie urządzenia bez obciążania baterii podczas intensywnego grania. Xiaomi, ze swoim modelem Black Shark 4, oraz Nubia w serii Red Magic 6, również implementują tę funkcję, zapewniając lepsze zarządzanie temperaturą i dłuższą żywotność baterii podczas wymagających zadań.

Technologia bypass charging to ważny krok w rozwoju smartfonów, szczególnie tych przeznaczonych dla graczy. Dzięki niej możliwe jest utrzymanie niższej temperatury baterii, co bezpośrednio przekłada się na jej dłuższą żywotność i stabilniejsze działanie urządzenia. Choć na razie bypass charging jest najczęściej spotykana w smartfonach gamingowych, można spodziewać się, że z czasem znajdzie zastosowanie także w innych modelach, oferując korzyści szerszej grupie użytkowników. Rozwiązania takie znajdziemy również w niektórych smartfonach firmy Samsung np. w Galaxy S22.