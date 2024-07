Pojazd Tesla Robotaxi był zapowiadany już kilka miesięcy temu, jednak konieczne było usprawnienie projektu i opóźnienie prezentacji. Elon Musk zdradził nową datę premiery swojej taksówki.

Tesla Robotaxi to pomysł autonomicznego pojazdu elektrycznego projektowanego przez firmę Tesla, który ma pełnić rolę taksówki bez kierowcy. Wyposażony w zaawansowane systemy autopilota, ma umożliwiać bezpieczne i efektywne przewożenie pasażerów bez konieczności interwencji człowieka. Celem projektu jest zrewolucjonizowanie transportu miejskiego, zmniejszenie kosztów przejazdów oraz redukcja emisji spalin.

Elon Musk zapowiada Tesla Robotaxi

Tesla Robotaxi początkowo miała zostać zaprezentowana 8 sierpnia 2024 r., jednak w branżowych mediach pojawiły się pogłoski o opóźnieniu projektu. Nieoficjalnie mówiło się, że konieczna była zmiana konstrukcji przodu samochodu.

Informacje te zostały potwierdzone przez samego Muska. Podczas rozmowy z inwestorami, szef Tesli zdradził, że prototyp robotaxi zaprezentuje podczas specjalnego wydarzenia 10 października 2024 r.

„Przesunięcie daty o kilka miesięcy pozwoliło nam udoskonalić robotaxi, a także dodać kilka innych rzeczy na potrzeby prezentacji produktu” – powiedział Musk podczas rozmowy.

Musk zdradził, że Tesla podczas specjalnego wydarzenia zaprezentuje również „kilka innych rzeczy”, ale nie wyjaśnił czego możemy się spodziewać.

Marzenie o autonomicznych taksówkach

Pomysł autonomicznego pojazdu elektrycznego zaprojektowanego przez firmę Tesla wydaje się interesującą innowacją, która może zrewolucjonizować rynek. Projekt mógłby zmniejszyć korki w miastach, obniżyć emisję spalin oraz zredukować koszty przejazdu dla klientów.

Podczas rozmowy telefonicznej zapytano Muska, kiedy jego firma będzie mogła zaoferować swoją pierwszą jazdę robotaxi bez nadzoru. Szef Tesli odpowiedział, że wierzy, iż może to być możliwe do końca tego roku. Dodał jednak, że może to również nastąpić w 2025 r. i że może być „zbyt optymistyczny” w swoich przewidywaniach.

Na ten moment mówimy jednak tylko o pomyśle. Redakcja TechCrunch zauważa, że mimo wieloletnich obietnic, Muskowi nie udało się zrealizować pomysłu całkowicie autonomicznych samochodów (niektóre raporty ostrzegają nawet przed poważnymi problemami autopilota Tesli).