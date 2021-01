Wprowadzenie kart RDNA 2 było jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku, niemniej jednak póki co na rynku zadebiutowały tylko topowe modele: Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6800. Wiemy jednak, że w planach producenta są kolejne modele.

Podczas ostatniej konferencji, producent zapowiedział mobilne wersje kart RDNA 2 dla gamingowych laptopów – wiemy, że w planach jest kilka układów, które będą konkurować z modelami GeForce RTX 3000. Specyfikacja nowych konstrukcji nie została ujawniona.

Żeby trochę podsycić atmosferę, producent zademonstrował potencjał jednego z nowych modeli. W tym celu odpalono grę DiRT 5 w rozdzielczości 1440p i ustawieniach Ultra High. Prezentację możecie zobaczyć na filmiku poniżej:

AMD is on track to launch the first notebooks with #RDNA2 in the first half of 2021, and you'll see mainstream RDNA 2 desktop graphics card designs in the first half of the year as well. #CES2021 pic.twitter.com/EW2fBpSFDq