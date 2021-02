Sytuacja na rynku kart graficznych nie wygląda najlepiej – brakuje nie tylko nowych modeli, ale też konstrukcji z poprzednich generacji. Firma AMD zapowiada jednak poprawę dostępności kart Radeon RX 6000.

Brak kart graficznych wynika z niedoboru komponentów i problemów z dostawami. Istotną rolę odgrywa też rosnący kurs kryptowalut i wzrost zainteresowania koparkami na bazie układów graficznych.

Pod koniec ubiegłego roku AMD zapowiedziało, że produkcja referencyjnych modeli Radeon RX 6000 jest zależna od zapotrzebowania na rynku i takie wersje na pewno będą dostępne jeszcze na początku 2021 roku. Wygląda na to, że zainteresowanie kartami nadal jest bardzo duże.

Riche Corpus, starszy dyrektor AMD Radeon Technologies Group, w wywiadzie dla BabelTechReviews ujawnił, że zainteresowanie kartami jest tak duże, że w planach jest zwiększenie produkcji referencyjnych modeli Radeon RX 6800 (XT) i RX 6900 XT - dostępność spodziewana jest jeszcze w tym kwartale. Jednocześnie producent nadal będzie wspierał partnerskie firmy przy wypuszczaniu niereferencyjnych wersji kart.

Rozszerzamy produkcję, aby udostępnić karty jak największej liczbie graczy w sugerowanych cenach detalicznych w sklepie AMD.

Warto dodać, że oficjalny sklep AMD to obecnie chyba jedyny sposób, by zakupić sprzęt po cenie sugerowanej przez producenta... a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo w praktyce karty są nieosiągalne. Mamy nadzieję, że sytuacja z dostępnością rzeczywiście się poprawi.

Źródło: BabelTechReviews, VideoCardz

