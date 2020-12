Jak to w końcu jest z referencyjnymi wersjami Radeonami RX 6000? AMD porzuca produkcję kart? Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta, jak by się mogło wydawać.

Karty Radeony RX 6800, Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT zaskoczyły świetnymi osiągami i atrakcyjną wyceną. Bardzo dobrze wypadają też referencyjne konstrukcje, które korzystają z niezłego chłodzenia. Ostatnio jednak pojawiło się tutaj małe zamieszanie.

AMD rezygnuje z produkcji referencyjnych kart Radeon RX 6000?

Serwis Cowcotland opublikował informacje, jakoby AMD planowało zakończyć produkcję referencyjnych wersji kart Radeon RX 6800, RX 6800 XT i RX 6900 XT – takie modele miałyby być dostępne jeszcze tylko na początku 2021 roku.

Informacja wywołała poruszenie w branżowych mediach i sporo serwisów technologicznych przekazało ją dalej.

Referencyjne wersje kart Radeon RX 6000 korzystają z całkiem udanego chłodzenia

AMD dementuje informacje… ale informacje nie są precyzyjne

We've just officially extended the reference design builds indefinitely due to popular demand. Thanks for the feedback. — Scott Herkelman (@sherkelman) December 9, 2020

Okazuje się, że sprawa nie jest do końca taka jasna. Scott Herkelman z AMD opublikował na Twitterze informacje, że, ze względu na duże zainteresowanie kartami, firma zdecydowała się przedłużyć produkcję referencyjnych modeli na czas nieokreślony. Problem jednak w tym, że… może to oznaczać w zasadzie wszystko

Można podejrzewać, że produkcja „referentów” będzie prowadzona właśnie tylko w momencie zainteresowania ze strony klientów. W praktyce może to potrwać do osiągnięcia szerokiej dostępności tańszych, niereferencyjnych wersji - byłyby one alternatywą dla projektu "czerwonych", ale obecnie brakuje ich na rynku (w praktyce może to być okres kilku tygodni).

A co Wy myślicie, warto kupić referencyjną wersję, czy jednak lepiej czekać na dostępność autorskich wersji partnerskich producentów?

Źródło: Cowcotland, Twitter @ Scott Herkelman

