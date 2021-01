Jesteśmy po premierze pierwszych kart graficznych Radeon RX 6000 z generacji RDNA 2. Co prawda póki co gracze mogą wybierać z topowych konstrukcji, ale niebawem ma do nich dołączyć model ze średniej półki.

Mowa o modelu Radeon RX 6700 XT, o którym pisaliśmy już jakiś czas temu. Wracamy jednak do tematu, bo w sieci pojawiły się nowe informacje o konstrukcji.

AMD przygotowuje się do premiery karty Radeon RX 6700 XT

Soon™ - sometime in H1 2021 or is it Q1?



Radeon RX 6700 XT



- 1440p Gaming

- 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe — Andreas Schilling (@aschilling) January 30, 2021

Andreas Schilling z serwisu HardwareLuxx dotarł do pierwszych szczegółów na temat akceleratora – podobno ma on dysponować 12 GB pamięci GDDR6, co potwierdzałoby się z wcześniejszymi przeciekami na temat konstrukcji.

Model AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6700 XT* Układ graficzny Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 22 XT Procesory strumieniowe 4608 3840 2560 Jednostki teksturujące 288 240 160 Jednostki rasteryzujące 128 96 ??? Jednostki Ray Accelerators 72 60 40 Taktowanie/Boost 2015/2250 MHz 1815/2105 MHz ??? Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 16 000 MHz ??? Przepustowość pamięci 512 GB/s 512 GB/s ??? Pamięć Infinity Cache 128 MB 128 MB 96 MB TBP 300 W 250 W 186 – 211 W Cena $649 $579 ??? *specyfikacja nieoficjalna

Schilling nie ujawnił dokładnej specyfikacji, ale na pokładzie podobno znajdzie się układ graficzny Navi 22 z 2560 jednostkami cieniującymi oraz 96 MB pamięci Infinity Cache.

Radeon RX 6700 XT uplasuje się poniżej modelu Radeon RX 6800, ale wydajnościowo ma wypadać bardzo przyzwoicie - nowa konstrukcja podobno pozwoli na granie w rozdzielczości 1440p (a przynajmniej tak ma sugerować przekaz „czerwonych”).

Kiedy premiera karty Radeon RX 6700 XT?

Podobno już niedługo, ale tutaj nie mamy potwierdzonych informacji. Pewną podpowiedzią może być ostatnia konferencja AMD, na której zapowiedziano kolejne karty Radeon – te mają zadebiutować w pierwszej połowie 2021 roku (i prawdopodobnie chodziło też o model Radeon RX 6700 XT).

Osobną kwestią jest dostępność karty po premierze. Miejmy jednak nadzieję, że do premiery sytuacja na rynku komponentów ulegnie poprawie.

Źródło: Twitter @ Andreas Schilling

Zobacz więcej o kartach graficznych: