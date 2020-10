Amnesia: Rebirth to tytuł kolejnej części psychologicznego horroru studia Frictional Games, której premiera odbędzie się w drugiej połowie października. Aby się na nią przygotować, obejrzyjmy kawałek rozgrywki…

Zobacz najnowszy gameplay Amnesia: Rebirth

Ten niespełna 5-minutowy gameplay wyraźnie pokazuje, że Amnesia: Rebirth spodoba się tym, którzy dobrze się bawili (choć to może nie najlepsze określenie) przy pierwszej odsłonie czy Penumbrze. To szalenie mroczny horror, zabierający nas w przerażającą podróż przez pustkę, podczas której zbadane zostaną granice ludzkiej odporności. To także opowieść o nadziei, bo tylko trzymając się jej, mamy szansę wyjść z tego cało – ani na krok nie odstępuje nas bestia, żywiąca się strachem, obawami i żalem.

Amnesia: Rebirth przeniesie nas mniej więcej w połowę ubiegłego wieku, na algierską pustynię. I co dalej? Sam zobacz…

Premiera gry Amnesia: Rebirth coraz bliżej

Premiera gry Amnesia: Rebirth odbędzie się 20 października. Jeśli już teraz wiesz, że chcesz ją kupić, możesz skorzystać z przedsprzedażowej oferty na Steamie, dzięki której dyszka zostanie w twojej kieszeni – zapłacisz mianowicie 97,19 zł. Niestety nie ma co liczyć na spolszczenie.

Aby zagrać na pececie, potrzebujesz co najmniej procesora Intel Core i3, 4 GB pamięci RAM i grafiki na poziomie GeForce GTX 460 lub Radeon HD 5750. Oprócz tego dostępna będzie także wersja przeznaczona na konsole PlayStation 4.

Źródło: IGN, Dark Side of Gaming, VG247, Frictional Games

