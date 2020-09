Główna bohaterka gry The Medium widzi i słyszy więcej niż inni. Od dziecka musiała mierzyć się z rzeczami, które złamałyby niejednego dorosłego. Jaki jest ciąg dalszy tej opowieści…?

W dwuwymiarowym świecie gry The Medium przyjdzie nam poznać historię pełną moralnych dwuznaczności. Sprawy mogą wyglądać inaczej w zależności od perspektywy, z jakiej się je obserwuje. A sprawy są to poważne, bo fabuła kręci się wokół olbrzymiej tragedii, do jakiej doszło w krakowskim hotelu Niwa i z której zrodziła się być może najgroźniejsza spośród bestii, Paszcza (przemawiająca głosem Troya Bakera).

Zobacz najnowszy trailer The Medium – to zwiastun fabularny:

Aby przetrwać spotkania z potworem i rozwikłać tajemniczą sprawę, będziemy równocześnie przemierzać prawdziwy świat i świat duchów. W tym drugim znacznie mniej nas ogranicza, ale też musimy mierzyć się z zagrożeniami, o jakich zwykli śmiertelnicy nie mają pojęcia.

Oprócz ciekawej fabuły i oryginalnego pomysłu na rozgrywkę, Polacy z Bloober Team dużą wagę przywiązali również do klimatu swojej najnowszej produkcji. Stąd świat wyraźnie inspirowany obrazami Beksińskiego oraz muzyka skomponowana przez mistrzów z Polski i Japonii: Arkadiusza Reikowskiego (Layers of Fear, Observer) i Akirę Yamaokę (Silent Hill).

Tę historię poznamy jeszcze w tym roku

Premiera The Medium odbędzie się jeszcze przed końcem tego roku – na PC oraz Xbox Series X|S.

Źródło: IGN, Dark Side of Gaming, Bloober Team

Czytaj dalej o polskich grach: