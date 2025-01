Android 16 Beta 1 - co nowego? Czy warto czekać na nowy system Google?

Pierwsza publiczna wersja beta już dostępna. Jakie zmiany zobaczymy w Androidzie 16?

Dotychczas Android 16 pojawił się w wersji dla deweloperów (twórców oprogramowania). Teraz Google oficjalnie udostępniło pierwszą publiczną wersję beta Androida 16 dla smartfonów Pixel, w tym modeli od Pixel 6 do Pixel 9, a także dla Pixel Fold i Pixel Tablet. Nowa aktualizacja pojawiła się dwa miesiące po wydaniu wersji Developer Preview i wprowadza szereg nowości, które mają na celu poprawę doświadczenia użytkownika oraz wsparcie dla deweloperów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które wyróżniają tę wersję od poprzedniej.

Lepsza adaptacja aplikacji do różnych ekranów

Google kontynuuje swoje wysiłki na rzecz poprawy skalowania aplikacji na urządzeniach z dużymi ekranami, takich jak tablety czy smartfony z rozkładanym ekranem. Android 16 Beta 1 wprowadza istotne zmiany w tej dziedzinie:

Aplikacje nie będą mogły blokować orientacji ekranu (pionowej lub poziomej), co wymusza większą uniwersalność.

Zmieniono ograniczenia dotyczące proporcji ekranu, ułatwiając lepszą adaptację na urządzeniach z dużymi wyświetlaczami.

Wersja Beta 1 wprowadza te zmiany na poziomie systemowym, co wyróżnia ją od Developer Preview, gdzie skupiano się bardziej na testach technicznych bez wymuszania konkretnych zmian.

Live Updates – priorytetowe powiadomienia

Jedną z najciekawszych nowości jest funkcja Live Updates, przypominająca Live Activities z systemu iOS. Powiadomienia wysokiego priorytetu pozostają widoczne na ekranie blokady, co pozwala śledzić istotne informacje, takie jak:

Aktualizacje dotyczące lotów,

Dostawy jedzenia,

Nawigację w czasie rzeczywistym.

Funkcja ta jest już zintegrowana na poziomie systemu i wyróżnia się od rozwiązań stosowanych przez producentów takich jak Samsung (Now Bar) czy OnePlus (Live Alerts), które do tej pory oferowały podobne opcje.

Wsparcie dla kodeka Advanced Professional Video (APV)

Android 16 Beta 1 wprowadza natywne wsparcie dla zaawansowanego kodeka wideo Advanced Professional Video (APV), stworzonego przez Samsunga. Ten profesjonalny standard pozwala na:

Kodowanie w formacie YUV 4:2:2,

10-bitowe nagrywanie,

Maksymalny bitrate do 2 Gbps.

Dzięki tej integracji Android 16 staje się platformą bardziej przyjazną dla profesjonalistów zajmujących się edycją wideo. W wersji Developer Preview wsparcie dla APV było jedynie zapowiedziane, a teraz można już z niego korzystać.

Rozszerzone animacje predykcyjne

Animacje predykcyjne, wprowadzone w Android 15, teraz obejmują również aplikacje, a nie tylko system nawigacyjny. W praktyce oznacza to płynniejsze przejścia między aplikacjami, np. podczas powrotu do ekranu głównego czy przechodzenia do trybu multitasking. Jest to znaczną poprawą w porównaniu do Developer Preview, gdzie funkcjonalność ta była testowana w ograniczonym zakresie.

Udoskonalenia w nawigacji z trzema przyciskami

Android 16 Beta 1 wprowadza nowy system podglądów w trybie nawigacji trzema przyciskami. Dzięki temu użytkownik może zobaczyć, gdzie przeniesie go dana akcja (np. powrót do poprzedniego ekranu) przed jej wykonaniem. Funkcja ta nie była dostępna w wersji Developer Preview, co czyni ją świeżą innowacją w Beta 1.

Rozszerzone integracje Gemini AI

Google rozwija integracje Gemini AI, umożliwiając szerszą współpracę tej technologii z aplikacjami i producentami. Android 16 Beta 1 wprowadza nowe API, które pozwoli na bardziej płynną współpracę Gemini AI z aplikacjami, choć szczegóły są jeszcze ograniczone. Wersja Developer Preview oferowała jedynie podstawowe funkcje tej integracji.

Android 16 Beta 1 to istotny krok naprzód w stosunku do Developer Preview, wprowadzający gotowe do testów funkcje skierowane do użytkowników. Nowe możliwości, takie jak Live Updates, wsparcie dla APV czy ulepszone animacje predykcyjne, pokazują kierunek, w jakim zmierza Google, by dostosować Androida do współczesnych potrzeb. Dla użytkowników i deweloperów to okazja do przetestowania przyszłościowej wersji systemu.

Kiedy premiera Androida 16?

Kolejne wersje (Beta 2 i Beta 3) powinny pojawić się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku. Jeśli testy zakończą się pomyślnie i system będzie stabilny, powinniśmy dostać pełną, oficjalną wersję Android 16 w maju lub czerwcu tego roku.