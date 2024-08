Premiera smartfonów Google Pixel 9. Są nafaszerowane AI

Smartfony Google Pixel 9, 9 Pro oraz 9 Pro XL doczekały się właśnie swojej globalnej premiery i od razu zmierzają do polskich sklepów. Oto ceny, dane techniczne i kluczowe funkcje.

W tym roku Google wyjątkowo się pospieszył. Wszystkie wcześniejsze generacje miały swoje premiery w październiku, ale tym razem padło na sierpień. Podobno wynika to z chęci wyprzedzenia wrześniowej premiery iPhone’a 16, który także ma dostać nowe funkcje AI.

Przyspieszona premiera doprowadziła do niecodziennej sytuacji, bo Pixel 9 to pierwsza generacja, która debiutuje bez najnowszej wersji Androida. Na pokładzie wciąż znajduje się ubiegłoroczny Android 14. Choć oczywiście wszystkie smartfony dostaną aktualizację do “piętnastki” pierwszego dnia.

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL - ceny i dostępność w Polsce

W naszym kraju dostępne będą trzy z czterech zaprezentowanych przez Google’a smartfonów. Wykluczony został składany Pixel 9 Pro Fold.

Niżej znajdziecie ceny pozostałych modeli.

12/128 GB - 4049 zł

12/256 GB - 4499 zł

Pixel 9 Pro

16/128 GB - 4949 zł

16/256 GB - 5349 zł

16/512 GB - 5949 zł

16 GB/1 TB - 7349 zł

Pixel 9 Pro XL

16/128 - 5399 zł

16/156 - 5799 zł

16/512 - 6399 zł

16 GB/1 TB - 7599 zł

Przedsprzedaż już ruszyła, ale wysyłka modeli Pixel 9 i Pixel 9 Pro XL ma wystartować 22 sierpnia, a modelu Pixel 9 Pro we wrześniu.

Pixel 9, Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL - porównanie specyfikacji

Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Ekran OLED 6,3 cala,

2424 x 1080 (422 ppi),

60-120 Hz OLED 6,3 cala,

2856 x 1280 (495 ppi),

1-120 Hz LTPO OLED LTPO 6,9 cala,

2992 x 1344 (486 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo stereo stereo Czip Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Pamięć RAM 12 GB 16 GB 16 GB Pamięć na dane 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Aparat główny 50 Mpix,

f/1,68,

1/1,31 cala,

optyczna stabilizacja obrazu 50 Mpix,

f/1,68,

1/1,31 cala,

optyczna stabilizacja obrazu 50 Mpix,

f/1,68,

1/1,31 cala,

optyczna stabilizacja obrazu Aparat ultraszerokokątny 48 Mpix,

f/1,7,

1/2,55 cala;

tryb makro 48 Mpix,

f/1,7,

1/2,55 cala;

tryb makro 48 Mpix,

f/1,7,

1/2,55 cala;

tryb makro Aparat tele - 48 Mpix,

Teleobiektyw 5x,

f/2,8 48 Mpix,

Teleobiektyw 5x,

f/2,8 Aparat przedni 10,5 Mpix,

f/2,2 42 Mpix,

f/2,2 42 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM,

łączność satelitarna 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM,

łączność satelitarna,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM,

łączność satelitarna,

UWB Czytnik linii papilarnych w ekranie w ekranie w ekranie Bateria 4700 mAh,

ładowanie 27 W,

indukcyjne 18 W,

indukcyjne zwrotne 4700 mAh,

ładowanie 27 W,

indukcyjne 18 W,

indukcyjne zwrotne 5060 mAh,

ładowanie 27 W,

indukcyjne 18 W,

indukcyjne zwrotne Wymiary 152,8 x 72 x 8,5 mm 152,8 x 72 x 8,5 mm 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Waga 198 g 199 g 221 g Android 14 14 14 Odporność IP68,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

Gorilla Glass Victus 2

Pixel 9 ma ekran o najniższej rozdzielczości i najmniejszym zakresie częstotliwości odświeżania, najmniej pamięci, aparat bez peryskopowego teleobiektywu, aparat przedni o niższej rozdzielczości i brak czipu UWB do precyzyjnego wykrywania pozycji urządzenia w przestrzeni.

Wszystkie trzy smartfony obsługują łączność satelitarną, która pozwala na wysłanie alarmowych wiadomości z miejsc bez zasięgu sieci komórkowej. Google podkreśla jednak, że na razie funkcja będzie dostępna jedynie w USA, a za darmo będzie można z niej korzystać przez dwa pierwsze lata.

Sercem wszystkich smartfonów Pixel 9 jest czip Google Tensor G4, który został zoptymalizowany pod kątem obsługi multimodalnej sztucznej inteligencji. Lokalne AI ma być dzięki temu w stanie analizować nie tylko tekst, ale i dźwięk oraz obrazy.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji, Google obiecuje, że będzie dostarczać nowe wersje Androida oraz łatki zabezpieczeń przez 7 lat.

Google Pixel 9 z nowymi funkcjami AI

Nowe smartfony dostarczane są z rocznym dostępem do usługi Gemini Advanced i 2 TB danych w chmurze, za którą normalnie trzeba płacić 97,99 zł miesięcznie. Daje ona dostęp do wirtualnego asystenta AI bazującego na bardziej zaawansowanej wersji dużego modelu językowego Google’a.

W ramach Gemini Advanced użytkownicy modeli Pixel 9 Pro oraz 9 Pro XL będą mogli korzystać z funkcji Gemini Live. Ma ona umożliwić prowadzenie bardziej naturalnych rozmów głosowych, z możliwością wchodzenia czatbotowi w słowo czy pytania o rzeczy znajdujące się w kadrze aparatu. Na start Gemini Live ma działać jedynie po angielsku, ale Google obiecuje, że wkrótce lista obsługiwanych języków zostanie rozszerzona.

Kolejną nowością w smartfonach Pixel 9 jest aplikacja Zrzuty ekranu na Pixelu (ang. Pixel Screenshots). Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję do analizowania zrzutów ekranu, co ma pozwolić na ich łatwe wyszukiwanie z uwzględnieniem tekstu, obrazów, linków do uwiecznionych stron internetowych, nazwy aplikacji czy dat wykonania zrzutów. Analiza ma się odbywać z użyciem lokalnego modelu Gemini Nano, więc Google deklaruje zachowanie prywatności.

Przykład użycia? Google przytacza scenariusz, w którym użytkownik przeszukuje sklepy internetowe w poszukiwaniu prezentu dla miłośnika kotów i robi zrzuty ekranu przeglądanych ofert. Później wystarczy uruchomić aplikację Zrzuty ekranu na Pixelu, wyszukać hasło "kot", a Pixel 9 wskaże powiązane screenshoty wraz z odnośnikami do internetowych sklepów.

Smartfony Pixel 9 pozwolą także na nagrywanie, transkrybowanie i podsumowywanie rozmów telefonicznych na poziomie urządzenia, po wcześniejszym poinformowaniu rozmówców o działaniu tej funkcji. Google podkreśla, że rozwiązanie to jest "niedostępne we wszystkich językach i krajach", ale nie podaje ich listy.

Wsparcie ze strony modelu Gemini Nano dostała nawet aplikacja pogodowa Pixel Weather. Google obiecuje, że Pixel 9 będzie w stanie generować spersonalizowane raporty pogodowe.

Nowe funkcje AI zawitały również do aparatu Pixela 9. Funkcja Dodaj mnie umożliwia łączenie ze sobą fotografii, na których uwieczniono różne osoby. Użytkownik będzie mógł zrobić zdjęcie grupie znajomych, a następnie przekazać telefon innej osobie i zapozować w tym samym miejscu.

Smartfony z linii Pixel 9 dostały ponadto rozbudowaną wersję Magicznego edytora. Google dodał funkcję automatycznego kadrowania...

... oraz możliwość edytowania zdjęć za pomocą słownych opisów. Użytkownik będzie mógł polecić np. dodanie chmur i zachodzącego słońca na sfotografowanym niebie. Z kolei aplikacja Pixel Studio pozwoli generować na podstawie promptów całe obrazy.

Google chwali się ponadto ulepszeniem trybu panoram, które mają mieć znacznie poprawioną jakość w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Firma twierdzi, że Pixel 9 robi najlepsze nocne panoramy na rynku.

Dla modeli Pixel 9 Pro oraz 9 Pro XL zarezerwowano funkcję Ulepszona jakość obrazu, która przesyła nagrane filmy do chmury, ulepsza je z użyciem wydajnych serwerów, a następnie pobiera poprawione wideo. W tej generacji funkcja ta ma działać nawet 2-krotnie szybciej.

Google Pixel 9 i Pixel 9 Pro

Testowy egzemplarz nowego flagowca Google’a ma lada moment dotrzeć do naszej redakcji, więc wkrótce przyjrzymy się nowym funkcjom dokładniej.