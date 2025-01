Wynagrodzenia w branży IT. Podsumowanie roku 2024

Jak wyglądał rok 2024 r. w branży IT? Mniej ofert z możliwością pracy zdalnej, minimalne wzrosty wynagrodzenia, stagnacja, a nawet oszczędności w zakresie benefitów dodatkowych - tak wynika z najnowszego raportu.

Klasycznie już No Fluff Jobs publikuje podsumowanie za miniony rok. Raport “Rynek pracy IT 2024/2025" wskazuje, że na rynku nastąpiła stabilizacja. Pomimo pewnych niewielkich spadków, w wielu specjalizacjach IT obserwuje się niewielkie podwyżki wynagrodzeń. Dla najbardziej doświadczonych specjalistów IT mediany maksymalnych wynagrodzeń wynoszą obecnie 27,5 tys. zł netto plus VAT w modelu B2B. Dla umów o pracę takie wynagrodzenia dochodzą do 23 tys. zł brutto.

Średnie zarobki w IT 2024: ile zarabia junior, mid i senior?

W 2024 roku wynagrodzenia w sektorze IT dla kandydatów na stanowiska seniorskie, którzy podpisywali umowy B2B, uległy pewnym zmianom. Mediana dolnych widełek wynagrodzeń wzrosła o niespełna 3 proc., osiągając wartość 21,8 tys. zł netto plus VAT. Z kolei mediana górnych widełek spadła o 3,5 proc., ustalając się na poziomie 27,5 tys. zł netto plus VAT.

Wynagrodzenia oferowane w ramach umów o pracę pozostały na niezmienionym poziomie, w zakresie od 17 do 23 tys. zł brutto.

Jeśli chodzi o stanowiska juniorskie, jedyną różnicą w porównaniu do 2023 roku była redukcja górnych widełek płac na umowach B2B o około 4 proc. W ofertach dla początkujących średnie wynagrodzenia w dolnych i górnych widełkach wyniosły odpowiednio 7-10,5 tys. zł netto plus VAT na kontraktach B2B oraz 6-9 tys. zł brutto na umowach o pracę.

W odniesieniu do osób z średnim doświadczeniem zaobserwowano wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. Na kontraktach B2B wzrost ten wyniósł 5 proc., co spowodowało osiągnięcie poziomu 16,8 tys. zł netto plus VAT. Natomiast w przypadku umów o pracę wzrost ten był nieco mniejszy, wynosząc prawie 3,5 proc., co przełożyło się na kwotę 12,4 tys. zł brutto. Mediany górnych widełek pozostały na stałym poziomie, bez zmian wynosząc 22 tys. zł netto plus VAT na B2B oraz 18 tys. zł brutto przy umowach o pracę.

Gdzie odnotowano spadki wynagrodzeń w IT 2024?

Patrząc na zarobki w poszczególnych segmentach IT, można zauważyć pewną stabilizację. Spadki w widełkach wynagrodzeń odnotowano tylko w siedmiu specjalizacjach, a najmocniej ucierpiały Project Management, DevOps, Mobile i Frontend.

"W 2024 roku zauważalna była stagnacja w zarobkach" – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – "Tam, gdzie były wzrosty lub spadki, zmiana była maksymalnie kilkuprocentowa, więc możemy śmiało mówić o próbie utrzymania poziomu wynagrodzeń na rynku. W takich warunkach dało się zauważyć pewną prawidłowość – oferowane pensje rosły po pierwsze w tych specjalizacjach, na które globalnie rośnie zapotrzebowanie, jak Data & Business Intelligence, AI czy Security, a po drugie tam, gdzie przez lata zarobki były na niższym poziomie np. Support czy UX / UI / Design." - dodaje

Ile jest ofert z pracą zdalną w IT?

W ostatnim roku, ponad jedna trzecia ofert pracy w branży IT była związana ze stanowiskami dla programistów. To tłumaczy, dlaczego znajomość języków programowania jest wśród kluczowych wymagań. SQL został wspomniany w jednej piątej wszystkich ogłoszeń, podczas gdy Python pojawił się w 19,4 proc. ogłoszeń. Java znalazła się na trzecim miejscu z wynikiem 18,9 proc. Warto zauważyć, że popularność tych technologii związana jest również z innymi obszarami, przede wszystkim z dynamicznie rozwijającą się dziedziną Data & Business Intelligence.

Warto także wspomnieć, że już drugi rok z rzędu maleje liczba ofert pracy z opcją zdalną – w 2024 roku była o 7,7 punktu procentowego niższa niż w 2023. Mimo to, zdalna praca wciąż pozostaje najbardziej preferowaną formą zatrudnienia, pojawiającą się w blisko 48 proc. ofert. Tymczasem, zatrudnienie w modelu hybrydowym wyrównało się z ofertami stacjonarnymi, osiągając poziom 26 proc. każda.

IT w 2024 – benefity, czyli kawa nie tylko dla zarządu

W roku 2024 zauważalna była stagnacja, a nawet pewne oszczędności w zakresie benefitów dodatkowych dla pracowników. Prywatna opieka medyczna, która od lat pozostaje najpopularniejszym benefitem, utrzymała swoją pozycję, będąc obecna w 79 proc. ofert pracy. Niemniej, karty sportowe i budżety na szkolenia zanotowały odpowiednio 6 i 5 punktów procentowych spadku w porównaniu do poprzedniego roku. W międzyczasie, coraz więcej ofert zaczęło uwzględniać ubezpieczenie na życie, elastyczne godziny pracy oraz możliwości integracyjne.

Odnośnie do udogodnień w biurze, parkingi dla rowerów, prysznice i pokoje rekreacyjne odnotowały niewielkie spadki popularności na poziomie 1,5-2 punktów procentowych. Mimo to, kawa pozostaje nieodzownym elementem w biurach, o czym świadczy jej obecność w 87 proc. ogłoszeń.

Źródło: No Fluff Jobs