Pojawiła się pierwsza wersja Androida 16. A dopiero co zadebiutował Android 15

Android 16 Developer Preview już jest. Znamy też przybliżoną datę premiery oficjalnej wersji systemu. Google zmienia harmonogram publikacji kolejnych wersji systemu, ma w tym jednak swój interes.

Na blogu z treściami dla deweloperów Android pojawił się harmonogram wydania najnowszej wersji systemu. Android 16 pojawi się na rynku już w drugim półroczu 2025 roku. Już teraz - czyli niespodziewanie szybko - ukazała się pierwsza odsłona Developer Preview - kierowana do twórców aplikacji i gier.

Poznaliśmy harmonogram wydania Androida 16

Najnowsza dziś wersja systemu Google, czyli Android 15, pojawiła się stosunkowo niedawno. Najpierw otrzymały ją smartfony amerykańskiej marki (Google Pixel kilku ostatnich generacji). Właściciele sprzętu większości marek dopiero czekają jednak na możliwość instalacji najnowszej wersji systemu. Niedawno pojawiła się lista smartfonów i tabletów Samsung z planowaną aktualizacją, właściciele muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

Tymczasem już teraz pierwsi testerzy i programiści mogą sprawdzić, co nowego dostaniemy w Android 16. Od razu dowiadujemy się też, kiedy na rynek trafią kolejne wersje Android 16. Google zmienia swoje podejście i pokaże system znacznie wcześniej, niż zwykle. Pierwsza wersja (Android 16 Developer Preview, czyli dla twórców oprogramowania i producentów smartfonów) zadebiutowała jeszcze w listopadzie. Kolejne wersje zaplanowano na końcówkę 2024 roku (około 2 miesiące po premierze Androida 15). Później zaplanowano wydanie kilku wersji beta (jedna w styczniu, druga w lutym 2025). Między kwietniem a czerwcem zwykli użytkownicy dostaną oficjalną, pełną wersję Androida 16.

Google planuje następnie kilkukrotnie aktualizować system, pojawią się więc np. wersje Android 16.1 i Android 16.2 z nowym API, poprawkami oraz optymalizacją. Nie są to jednak zmiany na tyle duże, by wpływały na działanie aplikacji.

Google nie bez przyczyny zmienia harmonogram wydawania kolejnych wersji systemu Android. Ma to związek z planowanymi premierami nowych urządzeń - smartfonów i tabletów tej maki.

Nowości w Android 16

Sporą zmianą w kolejnej wersji Androida będzie zupełnie nowe API w kilku istotnych obszarach. Health Connect dostanie możliwość zapisywania i odczytu danych medycznych użytkownika (w formacie FHIR), co przyda się twórcom aplikacji zdrowotnych i do mierzenia aktywności lub trenowania. Oczywiście, wymagana będzie wyraźna zgoda użytkownika. Nowe API pojawi się też w galerii zdjęć, gdzie funkcja Photo Picker zintegrowana z aplikacją ułatwi dostęp do zapisanych przez użytkownika mediów.

Google umożliwi też rozpoznanie wersji głównych i pobocznych (wersjonowanie wersji API). W Android 16 debiutuje też nowa wersja platformy ochrony prywatności Privacy Sandbox, pozwala oddzielić od aplikacji działanie plików .sdk. Google kładzie spory nacisk właśnie na zapewnienie bezpieczeństwa i lepszą ochronę prywatności, co z pewnością będzie zaletą Androida 16. Zapewne z czasem poznamy również nowy wygląd oprogramowania, czy dodatkowe funkcje. Póki co ciężko jednak mówić o konkretnych nowościach.