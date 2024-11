Samsung pozytywnie zaskakuje. Oto lista urządzeń z aktualizacją do Android 15

Poznaliśmy listę smartfonów i tabletów marki Samsung, na które trafi najnowszy Android 15. Zestawienie jest pokaźne i znajdziemy tam ponad 50 modeli.

Dowiedzieliśmy się, jakie smartfony Samsunga otrzymają aktualizację do najnowszej wersji Androida. “Piętnastka” wraz z nakładką producenta (One UI 7) pojawi się na ponad 50 urządzeniach - smartfonach i tabletach. Polityka Koreańczyków bardzo nas cieszy - Samsung zapewnia wsparcie techniczne nie tylko topowym modelom, ale także tym całkiem niedrogim.

Samsung zaktualizuje smartfony i tablety do One UI 7 (Android 15)

Dzięki dostęnym w sieci materiałom, jeszcze przed aktualizacją widzieliśmy, jak prezentuje się nowe oprogramowanie Samsunga. Trzeba przyznać, że oprogramowanie prezentuje się nieźle. Wkrótce koreański producent rozpocznie dystrybucję publicznej wersji beta. Po przejściu niezbędnych testów zapewne niedługo potem Android 15 z One UI 7 trafi na telefony milionów osób w pełnej wersji.

Najnowsze smartfony Samsunga otrzymują gwarancję pięcio-, sześcio-, a nawet siedmioletniego wsparcia. Oznacza to, że przez tak długi czas producent dostarczy kolejne wersje systemu Android. Dla użytkownika to spory plus - dostęp do nowych funkcji i świeżego wyglądu systemu w smartfonie. Takie podejście warto pochwalić, wielu producentów ogranicza się jedynie do aktualizacji zabezpieczeń, mało kiedy jednak przez az tak długi czas.

Policyka wyjątkowo długiego wsparcia technicznego pojawiłą się stosunkowo niedawno. Mimo tego Samsung aktualizuje nawet starsze urządzenia. Na liście modeli z aktualizacją do Androida 15 i One UI 7 znajdziemy również urządzenia trzy- i czteroletnie.

Lista urządzeń mobilnych Samsung z aktualizacją do Android 15

Modele smartfonów Samsunga, na których pojawi się aktualizacja do One UI 7 i Androida 15:

Galaxy A14

Galaxy A15

Galaxy A16

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A73

Galaxy S21 FE

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Składane smartfony z aktualizacją do Androida 15 i One UI 7:

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold6

Tablety Samsunga z aktualizacją do Androida 15 i One UI 7: